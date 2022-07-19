Balkan Ninnisi 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bir Türk ile Makedon'un aşkını anlatan dizinin yeni bölümünde Ertan, ailesini tekrar bir araya toplamak ve Makedon aileyi konaktan göndermek için dayısı Süleyman ile işbirliği yapar. Peki Balkan Ninnisi 4. Bölümde neler yaşanacak? İşte Balkan Ninnisi 4. bölüm tek parça izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar...

BALKAN NİNNİSİ 4. BÖLÜM İZLE (TRT)

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği Üsküp şehrinin hikayesi...

BALKAN NİNNİSİ 4. BÖLÜM TEK PARÇA (YOUTUBE)

Yapımcılığını Yalçın Arı ve Uğur Uzunok'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca'nın oturduğu, senaryosunu Uğur Uzunok'un yazdığı 'Balkan Ninnisi' her hafta Salı akşamı TRT1'de.

BALKAN NİNNİSİ 4.BÖLÜM ÖZET

Balkan Ninnisi 4. bölümde Ertan evde yaşanılan aile krizinden sonra, Jovanka'ya bilekliği geri veririr. Jovanka, Ertan'ın bu sert tutumuna anlam veremez.

Çaresiz kalan Ertan, ailesini tekrar bir araya toplamak ve Makedon aileyi konaktan göndermek için dayısı Süleyman ile işbirliği yapar. Ertan'ın radyo programında Süleyman'ın sesini duyan Neriman, konuşmalardan etkilenip konağa geri dönecek mi?

Telaşlı Bayram hazırlığı...

Tüm bu tatsız olaylar içinde konakta Kurban Bayramı telaşı başlar, bayram temizliği, baklava, börek hazırlıkları yapılır.

Konaktaki en büyük endişe, bayram kutlamak için gelecek olan misafirlerin konakta Makedon ailesini görmeleridir. Bunun için bir anlaşma yapılır ve bayram bitene kadar Makedon aile konaktaki odadan çıkmayacağına, misafirlere görünmeyeceğine dair söz verir.

Konaktan gitmek için tek yol... Konaktan gitmek için çare arayan Jovanka, Ertan'la konuşur. Tek çarenin dizi işini kabul etmek olduğunu, dizide oynarsa para kazanacağını ve ailesini alıp konaktan götüreceğini söyler.

Ailesinden korktuğu için dizide oynamayı istemeyen Ertan ise, yapımcıya gidip kendisinin oynayamayacağını, Jovanka'nın ise bu işe ihtiyacı olduğunu söyler. Jovanka'nın ve Ertan'ın uyumundan memnun olan yapımcıyı ikna etmek zordur.

Yapımcı, Jovanka'ya partner olarak renkli gözlü bir Balkan genci bulunduğu takdirde teklifi değerlendirebileceğini söyler. Jovanka ve Ertan, Arif'in yardımıyla oyuncu aramaya başlarlar. Bu arada yollarının Pavel ile kesişmesi tüm dengeleri alt üst eder.