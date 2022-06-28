İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Haziran 2022 Salı / 29 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,6521
  • EURO
    17,6181
  • ALTIN
    975.475
  • BIST100
    2550.46
  • Haberler
  • >
  • Dizi
  • >
  • Balkan Ninnisi Gülbahar kimdir, gerçek adı ne? Balkan Ninnisi'nin Gülbahar'ı Deniz Gürkan nereli, kaç yaşında?
Dizi

Balkan Ninnisi Gülbahar kimdir, gerçek adı ne? Balkan Ninnisi'nin Gülbahar'ı Deniz Gürkan nereli, kaç yaşında?

Balkan Ninnisi oyuncularından Deniz Gürkan'ın hayatına dair detaylar merak edildi. Dizide Gülbahar karakterine hayat veren oyuncu, daha önce Aşkın Tarifi dizisinde rol aldı. Peki Balkan Ninnisi Gülbahar kimdir, gerçek adı ne? Balkan Ninnisi'nin Gülbahar'ı Deniz Gürkan nereli, kaç yaşında?

28 Haziran 2022 Salı 13:55 - Güncelleme:
ABONE OL

Balkan Ninnisi'nin Gülbahar'ı Deniz Gürkan hakkında araştırmalar hız kazandı. TRT1 ekranlarında yayınlanan dizide başrol oyuncusu yardımcılığı yapan Deniz Gürkan, ilk dizi deneyimini 'Aşkın Tarifi' ile yaptı. Peki Balkan Ninnisi'nin Gülbahar'ı Deniz Gürkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte oyuncunun biyografisi

23 yaşındaki Deniz Gürkan, Balkan Ninnisi dizisinde Gülbahar karakterini canlandırıyor.

DENIZ GÜRKAN KIMDIR?

Deniz Gürkan 1999 yılında İzmir'e doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarında tiyatro eğitimi alan güzel oyuncu Deniz Gürkan 1.61 cm boyun da ve 60 kg ağırlığındadır.

İlk olarak tiyatro ile oyunculuğa başlayan Deniz Gürkan, ilk oyunculuk deneyimini Aşkın Tarifi dizisiyle yaşadı. Deniz Gürkan şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanan Balkan Ninnisi dizisinde hayat verdiği Gülbahar karakteri ile yardımcı kadın başrol oyuncusu olarak yer alıyor.

DENİZ GÜRKAN'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

Balkan Ninnisi (Gülbahar, TV Dizisi 2022)

Aşkın Tarifi (Sevi, TV Dizisi 2022)

TİYATRO OYUNLARI

Bir Martıyım Ben – 2019

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.