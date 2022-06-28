Balkan Ninnisi'nin Gülbahar'ı Deniz Gürkan hakkında araştırmalar hız kazandı. TRT1 ekranlarında yayınlanan dizide başrol oyuncusu yardımcılığı yapan Deniz Gürkan, ilk dizi deneyimini 'Aşkın Tarifi' ile yaptı. Peki Balkan Ninnisi'nin Gülbahar'ı Deniz Gürkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte oyuncunun biyografisi

23 yaşındaki Deniz Gürkan, Balkan Ninnisi dizisinde Gülbahar karakterini canlandırıyor.

DENIZ GÜRKAN KIMDIR?

Deniz Gürkan 1999 yılında İzmir'e doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarında tiyatro eğitimi alan güzel oyuncu Deniz Gürkan 1.61 cm boyun da ve 60 kg ağırlığındadır.

İlk olarak tiyatro ile oyunculuğa başlayan Deniz Gürkan, ilk oyunculuk deneyimini Aşkın Tarifi dizisiyle yaşadı. Deniz Gürkan şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanan Balkan Ninnisi dizisinde hayat verdiği Gülbahar karakteri ile yardımcı kadın başrol oyuncusu olarak yer alıyor.

DENİZ GÜRKAN'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

Balkan Ninnisi (Gülbahar, TV Dizisi 2022)

Aşkın Tarifi (Sevi, TV Dizisi 2022)

TİYATRO OYUNLARI

Bir Martıyım Ben – 2019