Balkan Ninnisi'ne sürpriz oyuncu

Kuzey Makedonya'da özellikle Üsküp ve Gostivar bölgesinde kullanılan Türkçe ile hazırladığı mizah videolarını Instagram'da takipçileriyle paylaşan Güldaniye İnci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyada fenomen olması, Balkan Ninnisi dizisinden teklif alması ve dizide oynayacağı karakter gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medyada önce Rumeli tarifleri paylaştığını dile getiren İnci, bunun sonrasında videoların mizaha dönüştüğünü ve 3 yıldır mizah videoları çektiğini söyledi.

Rumeli mizahını, Rumelililer dışındakilerin de anlayabileceğini hesaba katmadığını belirten İnci, "Balkanlar gerçekten her yerde çok seviliyor. Balkanlardan olmayanlar, Rumeli Türkü olmayan, göçmen olmayan herkes Balkanları çok seviyor. Bunun da biraz kaymağını yedim. Bir de benim gibi Rumeli mizahı yapan o platformda yoktu. Oradan da biraz kaymak aldım. Böyle başladım ilerlemeye." dedi

- "İŞİ İNSAN OLAN HER MESLEK ÇOK ZOR"

Rumeli kültüründe adet ve geleneklerin çok önemli olduğuna dikkat çeken İnci, Balkanlarla alakalı şeylerin televizyonda kısıtlı anlatılmasından rahatsız olduğunu ve bu yüzden çalışmalarında Balkanları detaylıca ele aldığını anlattı.

Başlarda kendi çapında içerik üretmeye çalıştığını, bunun kısa sürede işe dönüşmeye başladığını belirten İnci, "Best of Rumeli" ödüllerinde en iyi fenomen ödülü de aldığını söyledi.

Sosyal medyanın hem keyifli hem de idare edilmesi zor bir platform olduğuna işaret eden İnci, "Sağlam bir psikoloji gerekiyor. Çünkü her türlü insan var. İşi insan olan her meslek gerçekten çok zor ama sosyal medya bambaşka bir yer. Çünkü orada size söyleyeceklerinden kimse çekinmiyor. Çok sağlam bir psikoloji lazım." diye konuştu.

Sosyal medyada mizah videoları üretirken dizi teklifi alıp bu sektöre dahil olmasına da değinen İnci, şunları dile getirdi:

"Oyuncuyum kelimesini cümle içinde hala kullanmıyorum. Bu çok çalışma gerektiren, emek. İnsanlar yıllarını harcıyor. Sağ olsunlar güvendiler. Böyle bir teklif geldi. Geldik biz de. Ama diyorum ya hala bir haftadır o tedirginlikle. Büyük isimler var. Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad. Serdar Akar gibi bir yönetmenle çalışıyorsunuz. İlkokul öğrencisi gibi hissediyorum şu bir haftadır kendimi. Bu duygu daha ne kadar sürecek bilmiyorum. Sürekli böyle ezberimi yapayım, gideyim orada durayım, kimseyi zor durumda bırakmayayım, kimsenin tekrarına sebep olmayayım. Çünkü sıcak, çok zor oluyor bazen çalışmak. Sıcak çok burası, Üsküp çok sıcak. Ondan sonra profesyonellerle çalışıyorsunuz. En ufak bir hatanız hemen parlar. Ama Erdal ağabey olsun, Özlem abla olsun, gerçekten hepsi, bütün ekip, Allah razı olsun hepsinden."

- "ERTAN'LA YOVANKA'NIN AŞKININ ORTASINA BOMBA GİBİ DÜŞÜYOR"

Dizi setindeki oyuncuların kendisine çok şey öğrettiğini ve bunun çok güzel bir deneyim olduğunu ifade eden İnci, "Düşünsenize bundan bir süre önce ben evde oturup ekrandan Elveda Rumeli'yi seyrediyordum. Serdar Akar benim gazetede, internette okuduğum, dikkat ettiğim, araştırdığım bir yönetmen. Erdal Özyağcılar; Yeşilçam'dan rahmetli babamın hayranlıkla izlediği adamla yan yana ben oyun oynuyorum. Bu kadarı bile yetiyor aslında. Yani bu kadarı bile yetiyor. Bundan sonra bir proje olmuş, olmamış. Çünkü oyunculuk gibi bir hayalim yoktu zaten. Hala da yok. Öyle bir planım yok hayatımda. Ama oldu, güzel oldu." dedi.

Balkan Ninnisi'nde oynadığı "Güldaniye" karakteri hakkında da değerlendirmelerde bulunan İnci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O karakteri nasıl anlatayım bilmiyorum. Övsem övemem. Çok çılgın bir karakter. Çok böyle dominant bir karakter. Ertan'ın halası olarak giriyorum diziye. Acayip katı bir karakter ama tek bir misyon yüklemiş kendine; herkesi evlendirmek. Bütün bekarlara karşı alerjisi var. Yani hiç ortalıkta bekar görmeyecek. Sürekli otomatikman böyle beyninde hemen herkesi birbirine yakıştırıp, aile ve soyu sopa kadar birbirine uydurup o şekilde evlendiren, bununla alakalı kayıt tutan bir tane halamız var. Yani ne kadar sevilir bilmiyorum. Evet komik bir hala. Çok da dominant bir karakter. 50'li yaşları oynuyorum ben dizide. Suratında böyle çizgiler falan. Ama artık o karakter nasıl karşılanır bilmiyorum çünkü Ertan'la Yovanka'nın aşkının ortasına bomba gibi düşüyor. Konağın ortasına düşüyor. İnşallah karakteri severler."

İnci, mizah videolarında ve dizide kullandığı şiveyle izleyenlere şu mesajı iletti, "Misafirliğe gitmesinler salı akşamlari. Otursunlar saat 8'de baksınlar televiziyayi."