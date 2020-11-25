25 Kasım 2020 Çarşamba 15:55 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 15:55

Baraj 15. bölüm izleyenler tarafından heyecanla takip edildi. Baraj 15. bölümde; Nazım, Nehir’i seçerek onun peşinden İstanbul’a gelmiştir. Fakat Ayşe’nin kaçırılması, Nazım’ın öncelikleri yeniden gözden geçirmesine sebep olacaktır. Baraj 15. bölüm izleyemeyenlar için son bölüm özeti ve Baraj 15. bölüm ful izleme linki haberimizde yer alıyor.

BARAJ 15. BÖLÜM İZLE

BARAJ 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baraj 15. bölümde; Nazım, Nehir’i seçerek onun peşinden İstanbul’a gelmiştir. Fakat Ayşe’nin kaçırılması, Nazım’ın öncelikleri yeniden gözden geçirmesine sebep olacaktır. Nehir, Nazım’dan vazgeçtiğini aklına dinletebilse de kalbine dinletemez. Nazım’ın zorlu anında yanında olmak istese de hem onun yanında olup hem de nasıl mesafeli olacağını bilemez. Üstelik Nazım’ın arkadaşı Hakan’ın gizemli tavırları Nehir’i rahatsız etmektedir.

İstanbul’a dönmüş olmasına rağmen Tarık kendini köşeye sıkışmış bulur. Hem Fulya’nın şüphesinden hem de cinayet suçundan tamamen kurtulabilmek için son kez baraja dönmeye karar verir. Tarık’ın planı herkesin hayatını değiştirmek üzeredir.

BARAJ 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj dizisi yeni bölümü 1 Aralık Salı akşamı yayınlanacak. Baraj 16. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.