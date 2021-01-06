06 Ocak 2021 Çarşamba 12:06 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 12:06

Baraj 21. bölümüyle izleyenleriyle buluştu. Salı akşamları FOX TV ekranlarında yayınlanan Baraj 21. bölümde; Nehir, Hakan'ın gerçek yüzünü gördükten sonra ne yapacağını bilemez. Hakan, Nazım'la yüzleşir. Aralarında tansiyonun giderek yükseleceği bir savaş başlamak üzeredir. Baraj 21. bölüm izleyemeyenler için son bölüm özeti ve Baraj 19. bölüm ful izleme linki haberimizde yer alıyor.

Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı filmin uyarlaması olan Baraj dizisi her hafta Salı akşamı FOX Tv'de yayınlanıyor.

BARAJ 21. BÖLÜM İZLE

Nazım, Hakan’ı iyice köşeye sıkıştırınca, Hakan’ın Nazım’dan kurtulma planlarının ilk kurbanı Bahar olur. Bunun üzerine Nazım; Nehir, Tarık ve Hakan’ın hayatlarını mahvetme yolunda hızla ilerlemeye devam eder. Nazım’ın hala ona aşık olduğuna inanan Nehir, Nazım’ı bu intikam yolundan vazgeçirebilecek midir?

Öte yandan Nehir, Nazım'ın kendisine olan sevgisini hissediyor... Nazım ise Nehir'den intikam almakta kararlıdır. Nazım ve Bahar'ın yakınlığı Nehir'i rahatsız etmektedir.

Nazım'ın son hamlesi Nehir'i çileden çıkarır. Nazım'ın Bahar'a evlenme teklifi ederken taktığı yüzüğü gören Nehir, çileden çıkar. "Bu benim yüzüğüm" diyerek kendini sahneye atan Nehir, yüzüğü Bahar'ın elinden çıkarır.

Diğer yandan Tarık, Fulya'nın tüm şüphelerinden kurtuldu..

BARAJ KONUSU

"Nazım’ın (Feyyaz Duman),internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor.

Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir’in fotoğrafını göndermesiyle değişir.

Nehir’in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul’un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir.

Nehir’in fotoğraftaki Tarık’ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır"