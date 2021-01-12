12 Ocak 2021 Salı 23:57 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 23:57

FOX TV ekranlarında yayınlanan Baraj 22. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Baraj 22. bölümde; Nazım'ın son hamlesi Nehir'i çileden çıkarır. Nazım'ın Bahar'la evlenmesiyle birlikte Nehir intikam almak için harekete geçer. Hakan kalp krizi geçirip ölür. Nehir ise cenazede Tarık'a evlenme teklif eder. Baraj 22. bölüm izleme sayfası haberimizde yer alıyor. Baraj 22. bölüm full izle!

Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı filmin uyarlaması olan Baraj dizisi her hafta Salı akşamı FOX Tv'de yayınlanıyor.

BARAJ 22. BÖLÜM İZLE

Baraj dizisinin yayınlanan son bölümünde; Nehir’in herkesin önünde yüzüğü Bahar’dan alması büyük bir skandal yaratır. Bahar ve Tülay artık Nehir’i aynı evde istemese de Hakan karısını yanında tutmaya kararlıdır. Fakat artık gözü kararmış olan Nehir’in tek bir amacı vardır: Nazım’ı geri kazanmak.

Fulya gerçekleri öğrenince, Tarık’ın herşeyini kaybetmesi an meselesidir. Ancak hiç beklemediği bir kişiden ani bir teklif alması onun için her şeyi değiştirecektir.

Nazım'ın son hamlesi Nehir'i çileden çıkarır. Nazım'ın Bahar'la evlenmesiyle birlikte Nehir intikam almak için harekete geçer.

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazım, Hakan’ı iyice köşeye sıkıştırınca, Hakan’ın Nazım’dan kurtulma planlarının ilk kurbanı Bahar olur. Bunun üzerine Nazım; Nehir, Tarık ve Hakan’ın hayatlarını mahvetme yolunda hızla ilerlemeye devam eder. Nazım’ın hala ona aşık olduğuna inanan Nehir, Nazım’ı bu intikam yolundan vazgeçirebilecek midir?

Öte yandan Nehir, Nazım'ın kendisine olan sevgisini hisseder. Nazım ise Nehir'den intikam almakta kararlıdır. Nazım ve Bahar'ın yakınlığı Nehir'i rahatsız etmektedir.

Nazım'ın son hamlesi Nehir'i çileden çıkarır. Nazım'ın Bahar'a evlenme teklifi ederken taktığı yüzüğü gören Nehir, çileden çıkar. "Bu benim yüzüğüm" diyerek kendini sahneye atan Nehir, yüzüğü Bahar'ın elinden çıkarır ve hesap sorar.

Diğer yandan Tarık, Fulya'nın tüm şüphelerinden kurtulur.

BARAJ KONUSU

"Nazım’ın (Feyyaz Duman),internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor.

Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir’in fotoğrafını göndermesiyle değişir.

Nehir’in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul’un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir.

Nehir’in fotoğraftaki Tarık’ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır"