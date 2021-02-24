24 Şubat 2021 Çarşamba 11:31 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 11:31

Baraj 28. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Salı akşamı yayınlanan Baraj 28. bölümde; Zahra, Meryem'in cesedini saklamak için Tarık'tan bütük bir derin dondurucu bulmasını ister. Tarık, Nehir'e yardımcı olmak istese bile bir taraftan Bahar'ın tehdidi diğer yandan ise Zahra'nın Meryem'i öldürmüş olmasıyla ilgilenmek zorundadır. Baraj 28. bölüm full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. Baraj 28. son bölümü FOX Tv'den tek parça halinde izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

BARAJ 28. BÖLÜM FULL İZLE!

Her hafta Salı akşamı FOX Tv'de yayınlanan Baraj dizisi, 28. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi.

Baraj 28. bölümde Mahkemede Mert'in velayeti halası Bahar'a verilmiştir. Bahar ve Nazım, Nehir'e kurdukları tuzak sonucunda çocuğu elinden alırlar.

Nehir, Mert'i kaybetmenin eşiğindedir fakat Mert'ten ayrılmaya niyeti yoktur. Bunun için gerekirse karşısına Bahar'ı, yasayı ve hatta Nazım'ı bile almaya razıdır.

Tarık, Nehir'e yardımcı olmak istese bile bir taraftan Bahar'ın tehdidi diğer yandan ise Zahra'nın Meryem'i öldürmüş olmasıyla ilgilenmek zorundadır.

Zerrin Nehir'e yardım eder ve Mert'i de alıp bir otele yerleşirler. Bahar polislerle birlikte izlerini bulur. Nehir, Mert'i kaçırabilecek mi?