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Baraj 28. bölüm izle! Baraj 28. son bölüm tek parça izle!

Baraj 28. bölüm FOX Tv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Baraj 28. bölüme mahkeme sahnesi damga vurdu. Nehir, Mert'i kaybetmenin eşiğindedir fakat Mert'ten ayrılmaya niyeti yoktur. Bunun için karşısına Bahar'ı, yasayı ve hatta Nazım'ı bile almaya razıdır. Nehir, Zerrin'in de yardımıyla Mert'i de alıp bir otele yerleşir fakat Bahar polislerle birlikte onların peşine düşer. Nehir ve Zerrin polise yakalanacak mı? Baraj son bölümü izleyemeyenler için Baraj 28. son bölüm tek parça izleme linki haberimizde yer alıyor. Baraj 28. bölüm full izle!

24 Şubat 2021 Çarşamba 11:31 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 11:31
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Baraj 28. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Salı akşamı yayınlanan Baraj 28. bölümde; Zahra, Meryem'in cesedini saklamak için Tarık'tan bütük bir derin dondurucu bulmasını ister. Tarık, Nehir'e yardımcı olmak istese bile bir taraftan Bahar'ın tehdidi diğer yandan ise Zahra'nın Meryem'i öldürmüş olmasıyla ilgilenmek zorundadır. Baraj 28. bölüm full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. Baraj 28. son bölümü FOX Tv'den tek parça halinde izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

BARAJ 28. BÖLÜM FULL İZLE!

BARAJ 28. BÖLÜM ÖZETİ

Her hafta Salı akşamı FOX Tv'de yayınlanan Baraj dizisi, 28. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi.

Baraj 28. bölümde Mahkemede Mert'in velayeti halası Bahar'a verilmiştir. Bahar ve Nazım, Nehir'e kurdukları tuzak sonucunda çocuğu elinden alırlar.

Nehir, Mert'i kaybetmenin eşiğindedir fakat Mert'ten ayrılmaya niyeti yoktur. Bunun için gerekirse karşısına Bahar'ı, yasayı ve hatta Nazım'ı bile almaya razıdır.

Tarık, Nehir'e yardımcı olmak istese bile bir taraftan Bahar'ın tehdidi diğer yandan ise Zahra'nın Meryem'i öldürmüş olmasıyla ilgilenmek zorundadır.

Zerrin Nehir'e yardım eder ve Mert'i de alıp bir otele yerleşirler. Bahar polislerle birlikte izlerini bulur. Nehir, Mert'i kaçırabilecek mi?

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