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Dizi

Baraj 37. bölüm izle! Baraj 37. bölüm full izle tek parça!

Baraj 37. bölüm izleyenleriyle buluştu. Her hafta Salı akşamı FOX Tv'de yayınlanan dizi Baraj'ın 37. bölümünde Zahra, Tarık'ın sonunu getirdi. Nazım ve Nehir'e kocasını Tarık'ın öldürdüğünü söyleyen Zahra, bunu ıspatlamak için Tarıkı tuzağa çekerek görüntüsünü kayda aldı. Kocasının katil olduğunu öğrenen Nehir ne yapacak? Baraj son bölümü izleyemeyenler için FOX Tv Baraj 37. bölüm full izleme linki.

28 Nisan 2021 Çarşamba 10:20 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 10:20
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Baraj 37. bölüm izleyenleri heyecan dolu sahnelerle karşıladı. FOX Tv'nin sevilen dizisi Baraj'ın 37. bölümde; Nazım'ın hayatta kalmak için küçük bir şansı vardır ve Bahar'la Tarık bu şansı bir fırsata çevirerek Nazım'ı kurtarmak için Nehir'i Tarık'la evlenmeye ikna ederler. Nazım iyileştiğinde Nehir'in neden aniden Tarık'la evlendiğinin peşine düşer. Tarık'ın Nehir'le evlendiğini öğrenen Zahra ise büyük bir sırrı ortaya çıkarır. Baraj son bölümü FOX Tv'den tek parça halinde izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. Baraj 37. bölüm full izle!

BARAJ 37. BÖLÜM FULL İZLE!

Başrollerinde; Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk, İman Casablanca, Gizem Karaca ve Hira Su Yıldız'ın yer aldığı Baraj son bölümde yaşananlar izleyenlere gergin anlar yaşattı. İşte Baraj 37. bölüm özeti..

BARAJ 37. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Nazım'ın hayatta kalmak için küçük bir şansı vardır ve Bahar'la Tarık bu şansı bir fırsata çevirerek Nehir'i Nazım'ı kurtarmak için Tarık'la evlenmeye ikna ederler.

Nazım iyileştiğinde Nehir'in neden aniden Tarık'la evlendiğinin peşine düşecektir.

Tarık'ın Nehir'le evlendiğini öğrenen Zahra ise öfkesinden dolayı büyük bir sırrı ortaya çıkaracaktır.

Zahra, Tarık'ın sonunu getirir. Nazım ve Nehir'e kocasını Tarık'ın öldürdüğünü söyleyen Zahra, bunu ıspatlamak için Tarıkı tuzağa çekerek görüntüsünü kayda alır.

Kocasının katil olduğunu öğrenen Nehir ne yapacak?

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