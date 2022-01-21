21 Ocak 2022 Cuma 11:23 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 11:23

Barbaroslar Oruç Reis öldü mü? sorusu, dizinin son bölümünü izleyenler tarafından merak edildi. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Oruç Reis'i canlandıran Engin Altan Düzyatan'ın diziden ayrıldığı yönünde tahminler öne sürüldü. Peki Barbaroslar Oruç Reis öldü mü? Engin Altan Düzyatan neden diziden ayrıldı? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

BARBAROSLAR ORUÇ REİS ÖLDÜ MÜ?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı Oruç Reis, ekrana gelen 16. bölümde yaralandı. Son bölümü izleyenler, 'Oruç Reis öldü mü, Engin Altan diziden ayrılıyor mu?' sorularına cevap aramaya başladı. TRT1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alıyor. Peki, Oruç Reis öldü mü? Tarihte Oruç reis nasıl ölmüştür? Engin Altan Düzyatan diziden ayrılıyor mu?

ENGİN ALTAN DÜZYATAN NEDEN DİZİDEN AYRILDI?

Barbaroslar dizisinin 16. bölümünde Oruç Reis yani Kızıl Sakal, Pietro'nun tuzağı sonucu ağır yaralandı. Dizinin sona ermesiyle birlikte Oruç Reis'in ölüp ölmeyeceği konusunda izleyici meraklandı.

Barbaroslar'ın 17. bölüm fragmanında ise 'Oruç Reis'i kaybettik' sözleri öne çıktı. Fragmanda hilallerle bezeli örtüye sarılı tabut da yer aldı.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 17. bölüm fragmanında Hüma Hatun, 'Ben iki oğul verdiğim toprağa, Oruç üçüncüsü oldu. Nasıl ki Oruç'u toprağın altına gömeceksek, içimizdeki acıyı da bağrımıza gömmek bizim vazifemiz.' sözlerini sarf etti.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 17. BÖLÜM FRAGMANI

Konuyla ilgili yapım şirketinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Oruç Reis'in ölüp ölmediği, yeni bölümde belli olacak.

Engin Altan Düzyatan'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı 27.01.2022 Perşembe günü yayımlanacak olan yeni bölümle birlikte netlik kazanacak.

TARİHTE ORUÇ REİS NE ZAMAN VE NASIL ÖLDÜ?

Cezayir'in doğusunda, İspanya'nın hakimiyeti altında bulunan Tlemsan'ı müdaafa eden Oruç Reis, yanındaki son levendin de öldüğünü gördükten sonra aldığı mızrak yarası sonucu hayatını kaybetti.

Oruç Reis'in 1518'de tahmini olarak 48 yaşında vefat ettiği biliniyor.