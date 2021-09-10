10 Eylül 2021 Cuma 23:44 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 23:44

Baş Belası 13. bölümüyle Atv'de ekrana geldi. Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun, yapımını ARC Film'in yaptığı Baş Belası, final bölümüyle izleyenlere veda etti. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı Baş Belası final bölümünü izlemek isteyenler için Baş Belası 13. son bölüm full izleme linki tek parça olarak haberimizde yer alıyor.

BAŞ BELASI FİNAL BÖLÜMÜ FULL İZLE

Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun, yapımını ARC Film'in yaptığı Baş Belası, final yaparak ekran macerasına son verdi.

BAŞ BELASI 13. BÖLÜM ÖZETİ

Baş Belası final bölümünde İpek'in "Şahin'i bulmadan hiçbir yere gitmeyeceğim!" sözü damga vurdu.

Baş Belası 13. bölümde aynalı cinayetler devam etmektedir. Katilin mesajlarının Şahin'i hedef aldığını düşünen İpek, olayın altında yatan sebebi bulmaya çalışırken katil Şahin'le iletişim kurar.

Ekibe ve İpek'e haber vermeden katille buluşmaya giden Şahin içindeki karanlıkla sınanacağı bir sahnenin ortasında bulur kendini.

Aynalı Katil, Şahin'e yıllarca peşinden koştuğu, kız kardeşini ondan koparan Bey'i sunar.

Şahin, Bey'le birlikte Aynalı Katil'in elinde tutsakken İpek ve ekibi Şahin'i bulmak için canla başla uğraşmaktadır.

İpek sonunda katilin kimliğini tespit ettiğinde bu sefer onu zorlu bir sınav beklemektedir. İpek ve Şahin seri cinayetler işleyen Aynalı Katil'i yakalayabilecek midir?

Aynalı Katil, Şahin'i tutsak eder ve karşısına yıllarca peşinden koştuğu, kız kardeşini ondan koparan Bey'i koyar. Şahin bu zorlu sınavı geçebilecek mi?