Ekranların sevilen polisiye dizisi Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 2. Sezon fragmanı yayınlandı. Tanıtımın yayınlanmasının ardından Behzat Ç Çekiç ve Gül 2. sezon tarihi hakkında araştırmalar hız kazandı. 2022 yılında izleyicilerle buluşan dizinin başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Berkan Şal, İnanç Konukçu ve Güven Kıraç gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Peki Behzat Ç Çekiç ve Gül 2. sezon ne zaman? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 2. Sezon fragmanı ve yeni sezon tarihi ile ilgili merak edilenler

ÇEKİÇ VE GÜL: BİR BEHZAT Ç. HİKAYESİ 2. SEZON FRAGMANI



Behzat Ç Çekiç ve Gül dizisinde; Erdal Beşikçioğlu, Berkan Şal, İnanç Konukçu, Güven Kıraç, Evliya Aykan, Ayça Eren, Burak Dakak, Esra Ronabar, Derin Beşikçioğlu, Gökçe Eyüboğlu, Ege Aydan ve Mehmet Ali Nuroğlu gibi oyuncular yer alıyor.

BEHZAT Ç ÇEKİÇ VE GÜL 2. SEZON NE ZAMAN?



Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon çekimlerinin başladığı bilgisi, dizi oyuncularının sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarla duyuruldu.

Fragmanda kesin bir tarih verilmezken, tüm bölümlerin çekimleri sona erdiğinde yayınlanması öngörülüyor.

Behzat Ç Çekiç ve Gül 2. sezonun Aralık ayında yayınlanması bekleniyor.

BEHZAT Ç ÇEKİÇ VE GÜL KONUSU NEDİR?



Behzat Ç., Cinayet Büro Amirliği'nde başkomiser, hayata karşı işlenen suçlar uzmanı görevinin başındadır. Ama yıllar geçmiş hem Behzat Ç. ve ekibi hem de Ankara değişmiştir. Değişmeyen tek şey ise kanlı cinayetlerdir... Behzat Ç. ve ekibi Ankara'yı cesetlere boğan bir seri katilin peşine düşerler. Ama karşılarına sadece bir katil değil, güçlü bir aile, kanlı infazlar ve derin bağlantılar çıkacaktır. Her gün ardı ardına işlenen cinayetler ekibi soluksuz bırakırken, yer altında büyüyerek şehri ikiye bölen hatta şehri öldürmek isteyen bir güç tüm Cinayet Büro'yu içine çekecektir.