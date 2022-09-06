Bekir Aksoy Yasak Elma kadrosuna dahil oldu! Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlıyor?

Bekir Aksoy Yasak Elma kadrosuna dahil oldu. Dizinin sezon finalinde yaşanan kazada Çağatay (Berk Oktay) ölmüştü. Yasak Elma'nın yeni sezonunda ayrılan oyuncuşarın yerine yeni isimler gelecek. Bu isimlerden birisi de Bekir Aksoy. Peki Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte detaylar

BEKİR AKSOY YASAK ELMA'DA!

Yasak Elma yeni sezona bomba gibi başlayacak. Başrollerinde Eda Ece ve Şevval Sam'ın yer aldığı Yasak Elma dizisi bu sezon final yapacak. Final öncesi çekimleri başlayan Yasak Elma'ya bomba bir oyuncu dahil oldu.

Bekir Aksoy, Yasak Elma dizisinde Engin rolüyle yer alacak.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aksoy diziye Handan'ın (Şebnem Dönmez) abisi Engin rolüyle dahil olacak. Hayatı beklenmedik şekilde değişen Engin'in, dizinin ilerleyen bölümlerinde Ender'le (Şevval Sam) yakınlaşması bekleniyor.

YASAK ELMA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yasak Elma dizisinin yeni sezon tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Yasak Elma geçtiğimiz yıl yeni sezona Eylül'ün 13'ünde başlamıştı. Bu yıl da yine Eylül ayı ortalarında başlaması bekleniyor.

YASAK ELMA YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?

Dizinin ekrana gelen son bölümünde Doğan gözünü karartıp Çağatay'dan ebediyen kurtulmaya karar vermişti.

Yasak Elma'nın geçen sezon sonunda trafik kazası sahnesi yaşanmış ve bu kazada Çağatay (Berk Oktay) ölmüştü.

Yasak Elma'nın yeni sezonu 2 yıllık zaman atlamasıyla başlayacak. İlk sahnelerde Doğan (Murat Aygen) cinayete azmettirmekten hapiste olacak. Holdingin başına geçen Yıldız (Eda Ece) Doğan hapisteyken kızı Ceylan'ı dünyaya getirecek.

Hapisten çıkıp göremediği kızına kavuşmak ve intikam alma peşine düşecek olan Doğan, oldukça hırslı bir kişiliğe sahip olan avukatı Hilal'la aşk yaşayacak.

Ekin'in ortadan kaybolması ve babasının hapse girmenin şokunu yaşayan Kumru'nun hayatına ise Altay girecek.

Altay ve Hilal karakterlerine hayat verecek oyuncular henüz belli olmadı. Zaman atlamasından dolayı Halit Can'ı da 4,5 yaşında yeni bir çocuk oyuncu canlandıracak.