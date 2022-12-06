Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 12. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Tüm aile, Leyla'nın Firuze'yle ne konuştuğunu merak etmektedir. Leyla'nın amacı ne? Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil'in yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 12. Bölüm tek parça izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar haberimizde... Ben Bu Cihana Sığmazam 12 bölüm izle full hd!

BEN BU CIHANA SIĞMAZAM 12. BÖLÜM IZLE TEK PARÇA!

Yapımı Güzel Adamlar Medya'ya ait olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yapımcılığını Oktay Kaynarca, Seyfi Şahin ve Onur Tan üstleniyor.

BEN BU CIHANA SIĞMAZAM 12. BÖLÜM ÖZETİ

Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölüme Cezayir'in "Ben sözümü yutmam!" sözü damga vururken Tatavlalı ve Cezayir arasında yaşanan gerilim dolu dakikalar gözler önüne serildi.

Atv'nin sürükleyici dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 12. bölümünde; Cezayir, Kurban'ın evine düşen ateşi daha fazla büyümeden söndürmeye çalışır.

Herkes Cezayir'in ne yapacağını endişeyle beklerken Cezayir öyle bir plan yapar ki kimseye zarar gelmeden Sabit'i çaresiz bırakır. Tatavlalı, Sabit'in Cezayir'e baş eğdiğini düşünür.

Leyla'nın Cezayir'den boşanmak istediğini anlayan Suna, anne-babasını yeniden bir araya getirmek için bir plan yapar.

Firuze de Cezayir'in kendileriyle ilgili bir karar vermesini beklerken bebeğinin cinsiyetini öğrenir. Cezayir'e bir sürpriz yapmaya hazırlanırken Cezayir beklenmedik anda ailesiyle ilgili kararını verir ve Leyla'yı da Firuze'yi de şaşırtır.

Tatavlalı ve Cezayir sonunda karşı karşıya gelir. Cezayir, Tatavlalı'nın yaptığı hamleye karşılık verir ama bu karşılığın bedeli Cezayir için çok ağır olur. En yakınlarından birini kaybeder.