Ben Bu Cihana Sığmazam 15. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Atv'de yayınlanan dizinin yeni bölümüne Cezayir'in "Hırs ve gereksiz özgüven, kalıcı körlük yaratır" sözü damga vurdu. Tatavlalı da Cezayir'in hayatına sızmaya çalışır ve savunmasız bir anında Cezayir'i sevdikleriyle zorlu bir sınava tabi tutar. Peki bu işin sonunda kazanan taraf kim olacak? Ben Bu Cihana Sığmazam 15. bölümü izlemek için haberimizdeki bağlantıya tıklayın. Ben Bu Cihana Sığmazam 15 bölüm izle full hd tek parça!

BEN BU CIHANA SIĞMAZAM 15. BÖLÜM IZLE TEK PARÇA!

Yapımı Güzel Adamlar Medya'ya ait olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yapımcılığını Oktay Kaynarca, Seyfi Şahin ve Onur Tan üstleniyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!

BEN BU CIHANA SIĞMAZAM 15. BÖLÜM ÖZETİ

Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölüme Cezayir'in "Ben sözümü yutmam!" sözü damga vururken Tatavlalı ve Cezayir arasında yaşanan gerilim dolu dakikalar gözler önüne serildi.

Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir'in "Hırs ve gereksiz özgüven, kalıcı körlük yaratır" sözü yeni bölüme damga vurdu.

Atv'nin sürükleyici dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 15. bölümünde; Tatavlalı'nın, Mişon'u kullanarak yaptığı bombalı saldırı yüzünden Cezayir ve yakınları büyük tehlike altındadır. Cezayir sevdiklerini saldırıdan korumaya çalışırken o anda hiç beklemediği biri ona yardıma gelir.

Saldırının sonucunda Tatavlalı, Cezayir'e şaşırtıcı bir teklif yapar. Cezayir, Tatavlalı'dan intikam almaya çalışırken Tatavlalı da Cezayir'in hayatına sızmaya çalışır ve savunmasız bir anında Cezayir'i sevdikleriyle zorlu bir sınava tabi tutar. Cezayir içine düştüğü zor durumdan kurtulabilecek mi?

Bombalı saldırı sırasında Firuze ve Cezayir arasındaki gerilim yerini şefkate bırakır. Leyla, Cezayir ve Firuze arasındaki bu anı görmek zorunda kalır ve içine ateş düşer. Gülendam'ın Firuze'yle ilgili ettiği şaibeli söylemler Leyla'yı Firuze hakkında bilgi edinmek için harekete geçirir.

Gülendam yemeğe davet ettiği sürpriz misafiriyle herkesi şaşırtır. Cezayir bu sürpriz misafirle karşılaşınca ortam gerilir. Gülendam'ın sürpriz misafiri Cezayir'i ve ailesini nasıl etkileyecek?

Firuze mesleğine geri dönmenin sevincini yaşarken geçmişi onu rahat bırakmaz; bir anda ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Firuze karşı karşıya kaldığı büyük tehlike karşısında nasıl hareket edecek?