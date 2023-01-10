Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 16. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Tatavlalı, Cezayir'den gelen teklifi kendi lehine çevirir ve gizlice Cezayir'in mahremine sızarak onun sırlarını ele geçirmeye çalışır. Tatavlalı, Cezayir'in sırlarını elde edebilecek mi? Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil'in yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 16. Bölüm tek parça izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar haberimizde... Ben Bu Cihana Sığmazam 16 bölüm izle full hd!

BEN BU CIHANA SIĞMAZAM 16. BÖLÜM IZLE TEK PARÇA!

Yapımı Güzel Adamlar Medya'ya ait olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yapımcılığını Oktay Kaynarca, Seyfi Şahin ve Onur Tan üstleniyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!

BEN BU CIHANA SIĞMAZAM 16. BÖLÜM ÖZETİ

Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölüme Cezayir'in "Senin cehennemin benim!" sözü damga vururken Tatavlalı ve Cezayir arasında yaşanan gerilim dolu dakikalar gözler önüne serildi.

Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir'in Tatavalı'ya karşı yaptığı hamle yeni bölüme damga vurdu.

Atv'nin sürükleyici dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 16. bölümünde; Cezayir, Tatavlalı'nın kan dökmesine rağmen Tatavlalı'ya bir teklifle gider ve onunla sulh sağlamanın yolunu bulmaya çalışır. Cezayir'in çevresi bu teklife sıcak bakmaz. Tatavlalı, Cezayir'den gelen teklifi kendi lehine çevirir ve gizlice Cezayir'in mahremine sızarak onun sırlarını ele geçirmeye çalışır.

Leyla ve Firuze resim galerisinde karşılaşınca ortam gerilir. Leyla, Firuze'yi Gülendam'ın şüpheleri üzerinden suçlarken Firuze, Leyla'yı hiç beklemediği bir yerden vurur. Firuze, Leyla'nın şüphelerini ailesinden birinin üzerine çeker. Leyla'nın aklına giren bu şüpheyi Cezayir temizlemeye çalışır.

Jean Luc, Firuze'ye gerçekleri itiraf etmesi için son bir şans verse de hep peşindedir. Firuze, masumiyetini kanıtlamaya çalışır ve tüm tehlikeleri göze alarak Jean Luc'un yaşadığı yere gider. Cezayir, Firuze'nin yeğeniyle buluşacağını haber alınca hemen yola koyulur. Zira Firuze ve Jean Luc arasında hesap edilemeyen durumlar her an olabilir.

Tatavlalı, Cezayir'in sırlarını elde edebilecek mi? Leyla, Firuze'nin iddiaları karşısında nasıl bir tavır alacak? Cezayir, Jean Luc ve Firuze arasındaki çatışmayı engelleyebilecek mi?