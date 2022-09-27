Ben Bu Cihana Sığmazam 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. ATV'de ekrana gelen dizinin ilk bölümünde Cezayir Türk, kızının kaçırılmasının ardından İstanbul'a dönmüştü. BBCS'nin yeni bölümde Cezayir'in ailesi onun ölmediğini öğreniyor. Peki şimdi ne olacak? Ben Bu Cihana Sığmazam 2. Bölümü izlemek için haberimizdeki bağlantıya tıklayın. Ben Bu Cihana Sığmazam 2. bölüm full izle tek parça!

BEN BU CIHANA SIĞMAZAM 2. BÖLÜM IZLE TEK PARÇA!

Yapımı Güzel Adamlar Medya'ya ait olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yapımcılığını Oktay Kaynarca, Seyfi Şahin ve Onur Tan üstleniyor.

BEN BU CIHANA SIĞMAZAM 2. BÖLÜMDE NE YAŞANDI?

15 yıl önce öldü gösterilerek Özbekistan'a giderek Temur Turan adıyla orada kendine yeni bir yaşam kurmak zorunda kalan Cezayir Türk, kızının kaçırılması yüzünden İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır.

Elbette, herkes tarafından öldü bilinen bir adamın, 15 yıl sonra birdenbire ortaya çıkmasının sonuçları olacaktır.

Cezayir'in kanlı canlı karşısında olduğunu gören ailesi de büyük bir şok geçirir.

Yalnızca aile değil, 15 yıl önce İstanbul'u terk edip giden "Şehrin Sahibi"nin geri dönüşü, yeni sahipleri de rahatsız edecektir.

Cezayir, şimdi hem bir yandan on beş yıllık yokluğunun sebeplerini ailesine açıklayıp, yeniden kabulünü sağlamak, hem gelişiyle rahatsızlık verdiği mafya gruplarıyla mücadele etmek, hem de CIA'in tuzaklarından kendisini ve ailesini korumak zorundadır.

Kızını kaçıranların elinden kurtarırken oldukça kanlı bir geceye imzasını atan Cezayir, daha ilk günden gözaltına alınır.

Dönüşü, "Teşkilat"ta da bomba etkisi yaratan adamımız, eski dostu, teşkilatın başı olan Atakan tarafından emniyetten aldırılır.

Tüm bunlar olurken Cezayir'in bir anda ortadan kaybolmasına anlam veremeyen Özbekistan'daki eşi Firuze oturup bekleyecek bir kadın değildir. Çalışanlarını sorgulayarak Cezayir'in İstanbul'a gittiğini öğrenir ve hızlıca toparlanıp İstanbul'a gelir.

Ben Bu Cihana Sığmazam, Salı akşamı 20.00'de yeni bölümü ile atv'de.

İLK BÖLÜMDE NE OLMUŞTU;?

atv'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölümü ile reytinglerin zirvesinde yer aldı.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ilk bölümünde, uzun süredir ailesi dahil herkesin öldü bildiği Cezayir Türk İstanbul'a döndü. İki ülkede farklı bir hayat kuran Cezayir Türk'ün dönüşü ailede şok etkisi yarattı.

Cezayir, kaçırılan kızı için çatışmaya girip kızını kurtaran Cezayir Türk'ün "Yokluğumda kim kendini adam yerine koyduysa bilsin ki Cezayir Türk geri döndü!" sözleri ilk bölüme damga vurdu.

Cezayir Türk'ün İstanbul'a dönmesi, Buhara'da yaşayan eşini de harekete geçirdi. Buhara'da farklı bir ailesi olan ve Temur Turan adını kullanan Cezayir'in şimdi neler yapacağı merak konusu.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde; Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), , Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam) gibi oyuncular yer alıyor.