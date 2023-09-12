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Dizi

Ben Bu Cihana Sığmazam 36 Bölüm izle full hd! Ben Bu Cihana Sığmazam 36. Bölüm izle (Yeni sezon)

Ben Bu Cihana Sığmazam 36. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Atv'de yayınlanan dizinin yeni bölümüne Cezayir artık işlerden elini ayağını çekmiş halde, eşi Leyla ve ailesiyle birlikte memleketinde sakin bir hayat sürmektedir. Ancak kim olduklarını bilmediği yeni düşmanları onu rahat bırakmazlar. Ben Bu Cihana Sığmazam 36. bölümü izlemek için haberimizdeki bağlantıya tıklayın. Ben Bu Cihana Sığmazam 36 bölüm izle full hd tek parça!

12 Eylül 2023 Salı 20:58 - Güncelleme:
Ben Bu Cihana Sığmazam 36 Bölüm izle full hd! Ben Bu Cihana Sığmazam 36. Bölüm izle (Yeni sezon)
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Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 36. Bölümüyle yeni sezonda izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Cezayir Akdeniz'de saldırıya uğrayıp kaçırılır. Saldırıdan kurtulan Cezayir, eski dostu Atakan'dan yeni düşmanlarının kim olduğunu öğrenir. Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan'ın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 36. Bölüm tek parça izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar haberimizde... Ben Bu Cihana Sığmazam 36 bölüm izle full hd!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 36. BÖLÜM IZLE TEK PARÇA!

ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yeni sezonu ile yayın akışında yer alıyor. Her Salı günü izleyicilerinin karşısına çıkan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 36. bölümünde Cihangir'in "İstanbul'a dönmeye karar verdim!" sözleri dikkat çekti.

Yapımı Güzel Adamlar Medya'ya ait olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yapımcılığını Oktay Kaynarca, Seyfi Şahin ve Onur Tan üstleniyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!

BEN BU CIHANA SIĞMAZAM 36. BÖLÜM ÖZETİ

Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni bölümüyle ekrana geldi. Atv'de ekrana gelen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 36. Bölümünde Cezayir Türk aradan geçen bir senelik zaman diliminde 5 büyük silah tüccarını toplayarak "Dayılar Masası" adı altında bir ortaklık kurmuş, başına da yeğeni Ateş'i oturtmuştur.

Artık işlerden elini ayağını çekmiş halde, eşi Leyla ve ailesiyle birlikte memleketinde sakin bir hayat sürmektedir. Ancak kim olduklarını bilmediği yeni düşmanları onu rahat bırakmazlar. Önce silah yüklü gemisi Akdeniz'de saldırıya uğrayıp kaçırılır.

Ardından aynı düşmanlar onu da bulup öldürmek isterler. Saldırıdan kurtulan Cezayir, eski dostu Atakan'dan yeni düşmanlarının kim olduğunu öğrenir.

Bu düşman, Türkiye'nin Mavi Vatan politikasından ve en fazla silah ihracatı gerçekleştiren ülkelerden biri olmasından rahatsızlık duyan "Müttefikler" isminde uluslararası bir konsorsiyumdur.

Dayılar Masası'nın bir benzerini kurarak, yerli işbirlikçileri ile beraber saldırıya geçmişlerdir. Ve bu sefer hedefleri sadece Cezayir değil, aynı zamanda Türkiye'dir.

Leyla'ya emekli olduğunu ve işlerden elini ayağını çektiğini söyleyen Cezayir, yapması gerekenin ne olduğunu çok iyi bilmektedir. Fakat bu aynı zamanda Leyla ve kızı Suna'yla arasının bozulmasına sebep olacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın paylaştığı dizi sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın yer aldığı diziye ikinci sezonla birlikte 35'e yakın isim dahil oldu.

Yeni yüzleriyle Karadeniz'de başlayacak dizi, sezona damga vurmaya hazırlanıyor.

Başarılı oyuncu İsmail Demirci, Onbeşli (Cengiz Onbeşli) karakteriyle kadroya dahil oldu. Onbeşli karakterinin Cezayir Türk'le dost mu düşman mı olacağı merak konusu.

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