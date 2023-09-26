Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 38. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Cezayir, masadaki hainin Maruf olduğunu öğrenmiş olsa da, onu suçlayacak bir delili olmadığı için suçüstündeyken faka bastırmayı düşünür. Cezayir Maruf'un hain olduğunu nasıl kanıtlayacak? Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan'ın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam 38. bölüm tek parça izleme bağlantısı ve son bölümde yaşananlar haberimizde... Ben Bu Cihana Sığmazam 38. Bölüm izle full hd Tek parça!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 38. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA!

Yapımı Güzel Adamlar Medya'ya ait olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yapımcılığını Oktay Kaynarca, Seyfi Şahin ve Onur Tan üstleniyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!

BEN BU CIHANA SIĞMAZAM 38. BÖLÜM ÖZETİ

Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölüme Cezayir'in "Çakalların uluması, aslanlar kükreyene kadardır!" sözü damga vurdu.

Ben Bu Cihana Sığmazam 38. bölümde Cezayir, Müttefikler tarafından kaçırılan silahlarının terör örgütüne gideceği endişesi içindedir.

Her ne kadar masadaki hainin Maruf olduğunu öğrenmiş olsa da, onu suçlayacak bir delili olmadığı için suçüstündeyken faka bastırmayı düşünür. Bunun için de en iyi fırsat, Maruf'u silahları terör örgütüne verirken yakalamaktır. Fakat planı hiç beklemediği şekilde gidecektir.

Öte yandan Cancal Ağa'nın Urfa'da avukatlık yapan kızı Berfin, babasının ısrarlarına dayanamayarak İstanbul'a döner.

Maruf'un yeğeni Vedat hala sevdiği eski karısının dönmesine sevinmiştir. Berfin'le barışmayı, hatta yeniden evlenmeyi düşünmektedir. Ancak gelişen olaylar onu Cezayir'le karşı karşıya getirir.