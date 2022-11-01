Ben Bu Cihana Sığmazam 7. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Atv'de yayınlanan dizinin yeni bölümünde Cezayir bir çatışma sırasında ezeli düşmanı Sabit'in oğlunu öldürür. Sabit, "Cezayir Türk'ü kendi ellerimle gebertip, cesedini kül edeceğim" diyerek intikam yemini eder ve Cezayir'e de evlat acısı yaşatmadan ölmeyeceğim der. Ben Bu Cihana Sığmazam 7. Bölümü izlemek için haberimizdeki bağlantıya tıklayın. Ben Bu Cihana Sığmazam 7 bölüm izle full hd tek parça!

BEN BU CIHANA SIĞMAZAM 7. BÖLÜM IZLE TEK PARÇA!

Yapımı Güzel Adamlar Medya'ya ait olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yapımcılığını Oktay Kaynarca, Seyfi Şahin ve Onur Tan üstleniyor.

BEN BU CIHANA SIĞMAZAM 7. BÖLÜM ÖZETİ

Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölüme Aksiyon sahneleri damga vururken Sabit karakterinin acımasızlığı da gözler önüne serildi.

Atv'nin sürükleyici dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 7. bölümünde; Lokman'ın cenazesi adeta gayrimeşru aleminin tüm ağır toplarıyla, Emniyet'in karşı karşıya geldiği bir törene dönüşür.



Cezayir, 15 yıllık hapis cezasını doldurup dışarıya çıkan kadim dostu Ekabir'i ziyarete gider.

Melike, babasına tesbih hediye eden Asım Kaptan'la tanışmak ister. Cezayir, onu Asım'ın mekanına götürdüğünde kendilerini bir çatışmanın içerisinde bulurlar.

Cezayir bu sırada kendisine ateş açmakta olan birini öldürür ama bu öldürdüğü kişi Cezayir'in ezeli düşmanı Sabit'in oğlu çıkar.

Sabit, intikam yemini eder ve "Cezayir'e de evlat acısı yaşatmadan ölmeyeceğim" der.

Sabit'e karşı, Cezayir, Asım ve Ekabir'le bir ittifak kurabilmenin yollarını arar.

Firuze'nin halası Zeliha'nın Bosna'dan çıkıp gelmesi başta Elmas olmak üzere tüm ailenin huzurunu kaçıracaktır.

Lokman'ın cenazesindeyse Leyla ile Firuze bir kez daha karşı karşıya geldi. Son karşılaşmalarında birbirlerine 'racon' kesen iki kadının yeni karşılaşmasında neler olacağı merak konusu haline geldi.

Tüm aile, Leyla'nın Firuze'yle ne konuştuğunu merak etmektedir. Leyla onlara kararını açıkladığında hepsi mutlu olacaklardır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 7. BÖLÜM ÖZET

Cezayir Türk'ün ofisi, denizden saldırıya uğradı. Asım Kaptan, Cezayir'in yanında saldırıya uğradı.

Cezayir ve dostları, saldırıya anında karşılık verdi. Cezayir'in burada vurduğu kişi Sabit'in oğluydu.

Yaşananların ardından Sabit, intikam için harekete geçti.

Cezayir, Firuze'nin karnındaki bebeği aldırmak istediğini Leyla ile paylaştı. Firuze, Cezayir'den birtakım uyarılar aldı.