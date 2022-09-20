Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ilk bölümüyle Atv'de izleyici karşısına çıkıyor. Ben Bu Cihana Sığmazam, oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Sezona damga vurmaya hazırlanan dizinin başrolünde başrolünde Oktay Kaynarca yer alıyor. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam konusu nedir? İşte Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncuları ve dizinin hikayesi

atv'nin merakla beklenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 20 Eylül Salı akşamı 20.00'de ilk bölümü ile izleyicisiyle buluşacak.

Yapımı Güzel Adamlar Medya'ya ait olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yapımcılığını Oktay Kaynarca, Seyfi Şahin ve Onur Tan üstleniyor.

Proje Tasarım ve Hikayesi Oktay Kaynarca ve Onur Tan'a ait olan dizinin senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş üstlenirken; Yönetmen koltuğunda Onur Tan oturuyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde; Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), , Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam) gibi oyuncular yer alıyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU

15 yıl önce öldü gösterilen ve Özbekistan'a giderek Temur Turan adıyla orada kendine yeni bir yaşam kurmak zorunda kalan Cezayir Türk (Oktay Kaynarca), kızının kaçırılması yüzünden İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır.

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar.

Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir.

Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır.

Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Oktay Kaynarca - Cezayir Türk

Ebru Özkan Saban - Leyla

Pelin Akil - Firuze

Ali Seçkiner Alıcı - Kurban Baba

Işıl Yücesoy - Gülendam Türk

Hakan Karahan - Dumrul

Erkan Sever - Orhan

Ragıp Savaş - Atakan

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu - Elmas

Eren Vurdem - Azamet