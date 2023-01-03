Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi bu akşam TV'de yer almadı. Yapımı Güzel Adamlar Medya'ya ait olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin başrollerini ise Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil paylaşıyor. Dizinin ATV yayın akışında yer almaması, "Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorularını gündeme getirdi. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm tarihi

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BU HAFTA YOK MU, SON BÖLÜM NEDEN YOK?



Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle bu akşam yayınlanmayacak. ATV'de bu akşam Bad Boys: Her Zaman Çılgın adlı yabancı Sinema izleyicinin karşısına çıkacak.

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümü ne zaman?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 16. yeni bölümüyle 10 Ocak Salı günü Atv'de ekrana gelecek.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Tatavlalı'nın, Mişon'u kullanarak yaptığı bombalı saldırı yüzünden Cezayir ve yakınları büyük tehlike altındadır. Cezayir sevdiklerini saldırıdan korumaya çalışırken o anda hiç beklemediği biri ona yardıma gelir. Saldırının sonucunda Tatavlalı, Cezayir'e şaşırtıcı bir teklif yapar. Cezayir, Tatavlalı'dan intikam almaya çalışırken Tatavlalı da Cezayir'in hayatına sızmaya çalışır ve savunmasız bir anında Cezayir'i sevdikleriyle zorlu bir sınava tabi tutar.

Bombalı saldırı sırasında Firuze ve Cezayir arasındaki gerilim yerini şefkate bırakır. Leyla, Cezayir ve Firuze arasındaki bu anı görmek zorunda kalır ve içine ateş düşer. Gülendam'ın Firuze'yle ilgili ettiği şaibeli söylemler Leyla'yı Firuze hakkında bilgi edinmek için harekete geçirir.

Gülendam yemeğe davet ettiği sürpriz misafiriyle herkesi şaşırtır. Cezayir bu sürpriz misafirle karşılaşınca ortam gerilir.

Firuze mesleğine geri dönmenin sevincini yaşarken geçmişi onu rahat bırakmaz; bir anda ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıya kalır.

3 OCAK 2023 ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bad Boys: Her Zaman Çılgın (Yabancı Sinema)

22:20 Yıldızlara Doğru (Yabancı Sinema)

00:40 13 Dakika (Yabancı Sinema)

02:40 Mutfak Bahane

04:40 Hercai