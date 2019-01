Beni Bırakma yeni bölüm ne zaman, neden yok? ATV yayın akışı Beni Bırakma final mi yaptı, bitti mi?

Beni Bırakma yeni bölüm ne zaman, neden yok sorusu merak ediliyor. Beni Bırakma bitti mi? Vatandaşlar Beni Bırakma ile ilgili detayları öğrenmek istiyorlar. ATV’de ekrana gelen dizi hafta içi her gün yayınlanıyor. Dizide yaşananlar büyük bir merakla takip ediliyor. Yeni bölümü yerine tekrar bölümü yayınlanan Beni Bırakma dizisi hakkında yapımcı ve yayıncı kuruluş tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Beni Bırakma dizinin tekrar bölümleri ile ekrana gelmesinin yeni yılın ilk haftalarında dizilerin yayınlanmamasıyla ilgili olduğu düşünülüyor. Detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor. Bırakma oyuncuları arasında Esengül Aypek, Emrah Akduman, Sude Doğar, Özlem Önemli, Berkay Veli ve Çağla Çukurova yer alıyor. Sayar ailesi, Ankara'nın en köklü ailelerindendir. Baba Cengiz, genç yaşından beri çalışarak işlerini geliştirmiş, oğullarını yetiştirmişti. Geleneksel bir baba olan Cengiz için aile her şey demektir. Aralarında ne yaşanırsa yaşansın, akşam olunca aynı sofrada yer alırlar. Ailenin büyük oğlu Tarık, tıpkı babası gibi bir delikanlıdır ve işleri şimdiden devralmış vaziyettedir. Yeni bölümü yerine tekrar bölümü yayınlanan Beni Bırakma dizisi hakkında yapımcı ve yayıncı kuruluş tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Beni Bırakma dizinin tekrar bölümleri ile ekrana gelmesinin yeni yılın ilk haftalarında dizilerin yayınlanmamasıyla ilgili olduğu düşünülüyor.

BENİ BIRAKMA NEDEN YOK?

BENİ BIRAKMA KONUSU

ayar ailesi, Ankara'nın en köklü ailelerinden biridir. Baba Cengiz, genç yaşından beri çalışarak işlerini geliştirmiş, oğullarını büyütmüştür. Geleneksel bir baba olan Cengiz için aile her şeydir. Aralarında ne yaşanırsa yaşansın, akşam olunca aynı sofraya oturulur. Ailenin büyük oğlu Tarık, tıpkı babası gibi bir delikanlıdır ve işleri şimdiden devralmış durumdadır. Ortaklarının kızı Meltem ile yıllardır birlikte çalışırlar ve herkes onların evlenmelerini beklemektedir. Tarık'ın hayatı ise Hukuk öğrencisi Sıla'yı tanımasıyla kökünden sarsılır. Önceleri bu kimsesiz kıza yardım etmeye çalışan Tarık, sonraları ona aşık olur. Bu aşk için Tarık ilk defa babasına isyan eder. Ailenin küçük ve uçarı oğlu Emre ise tıp doktorudur. Onun hayatı da Zeynep'e aşık olması ile yepyeni bir yola girer. Bu aşk ile pandoranın kutusu açılır. Anne Arzu'nun yıllardır sakladığı sırlar, Zeynep yüzünden açığa çıkmak üzeredir. Arzu şiddetle bu aşka karşı çıkar, Emre ise annesine karşı çıkarken aileyi sürüklediği kaosun farkında bile değildir. Cengiz öğrendiği gerçeklerle sarsılır. Günün sonunda herkes gene aynı masaya oturabilecek midir? Karakterlerimizin hepsi, aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanacaklar. Bu sınavdan ise ancak dürüst olanlar alnının akıyla çıkabilecek: Hem kendine, hem hayata karşı dürüst olanlar.

BENİ BIRAKMA OYUNCULARI

"Beni Bırakma"nın başrollerini Esengül Aypek, Emrah Akduman, Sude Doğar, Özlem Önemli, Berkay Veli ve Çağla Çukurova'nın paylaşıyor.

ODTÜ'lü Miss Turkey Güzeli ''Beni Bırakma''da!

2016 Miss Turkey International güzeli Çağla Çukurova atv'nin yeni dizisi Beni Bırakma'da "Cansu" karakteriyle yer alıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği okurken katıldığı Miss Turkey yarışmasıyla adını duyuran Çukurova, yarışma sürecindeyken sosyal medyada da adından sık sık bahsettirdi. Miss Turkey International Kraliçesi seçilen dereceli güzel, Çağla Çukurova daha sonra şaşırtan bir kararla yarışmadan çekildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çağla Çukurova, "Kendi kararımla Miss Turkey 2016 tacını geri vermeyi gerekli gördüm. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Her ne olursa olsun yaptığım her işte ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Çok çok çok teşekkürler" dedi. Aile olmanın, sadakatin, aşk ve ihanetin tekrar sınandığı yepyeni bir günlük dizi. Hafta içi her gün ekranlara gelecek olan "Beni Bırakma"nın başrollerini Esengül Aypek, Emrah Akduman, Sude Doğar, Özlem Önemli, Berkay Veli ve Çağla Çukurova'nın paylaşıyor. Çekimleri Ankara'da gerçekleşen dizinin yapımcılığını ise Nilgün Sağyaşar, Ayşe Medran imzasıyla Focus Film üstleniyor. Karakterlerimizin hepsi, aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanacaklar. Bu sınavdan ise ancak dürüst olanlar alnının akıyla çıkabilecek: Hem kendine, hem hayata karşı dürüst olanlar.