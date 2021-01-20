20 Ocak 2021 Çarşamba 23:55 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 23:55

Benim Adım Melek 49. bölüm TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Benim Adım Melek 49. bölümde; Nakilden sonra her şey yoluna girer diye düşünülürken, hiç umulmadık bir sorun Melek’i beklemektedir. Öte yandan Defne’nin Ömerlerle olduğunu öğrenen Zümrüt duruma el atmaya çalışır, Ömer için farklı bir gelecek hayali olan Zümrüt başarılı olabilecek midir? Benim Adım Melek 49. son bölüm tek parça olarak izlemek isteyenler için Benim Adım Melek 49. bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor.

BENİM ADIM MELEK 49. SON BÖLÜM İZLE

Benim Adım Melek 49. bölümde; Halil, Alpay’ın ailesiyle ilgili bir bedel ödemesini istemesi üzerine sinirlenir. Cumali ve Seyit Ali’yi yüzüklerle gören Melek mahcup ve mutlu olur. Ömer’in bir şeyler hatırlaması üzerine heyecanlanan Defne ona kurtardığı kişinin neden dedesini çağrıştırdığını açıklar. Defne’nin Ömerlerle olduğunu öğrenen Zümrüt duruma el atmaya çalışır, Ömer için farklı bir gelecek hayali olan Zümrüt başarılı olabilecek midir?

Kadriye dükkan hazırlıklarına başlamıştır ancak Mahmut bu durumdan hoşnutsuzdur. Ömer hiçbir şey hatırlamasa da, Defne’ye karşı bir şeyler hissetmektedir.

Ömer ve Gülşad bir plan yaparlar. Ancak Zümrüt’ün elinin değmesiyle işler karışır. Defne, Gülşad’a neden ve nasıl bir tepki verecektir? Kadriye dükkan hazırlıklarını bitirmişken, açılışa ne engel olacaktır? Nakilden sonra her şey yoluna girer diye düşünülürken, hiç umulmadık bir sorun Melek’i beklemektedir.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Benim Adım Melek son bölümde; Alpay Funda’ya ulaşamadıkça Kenan’ın gitmesine engel olamadıklarını düşünüp gerilmektedir. Oysa Funda mektubu zamanında yetiştirmiştir.

Ömer odasına kapanmış Defne’nin defterini okur. Donör haberi kulaktan kulağa dolaşırken Alpay donör evraklarıyla uğraşmaktadır. Ömer, Defne ve Gülşad Halfeti’ye gittiklerinde olağanüstü bir durumla karşılaşırlar.

Spor kulübü Kerem’le ilgili kararını verir. Alpay hastaneye yatmış gibi görünmek amacıyla birkaç gün ortadan kaybolacaktır, bu sebeple kurduğu oyunu sürdürmektir amacı.

Melek’in donörü olduğunu söyleyen Alpay, Halil’den bir bedel ister. Onun istekleri karşısında Halil ne yapacaktır? Melek nakil öncesi hazırlıklar için hastaneye yatar, tüm ailesi ve dostları ona destektir.