25 Şubat 2021 Perşembe 12:02 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 12:02

Benim Adım Melek 54. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Benim Adım Melek 54. bölümde; Defne ve Ömer in birlikte güzel zaman geçirmelerini ister ama beklenmedik bir olayla Ömer ve Defne balayından Apar topar dönmek zorunda kalacaklardır. Şirhanları ve Karadağları sarsacak bu beklenmedik olay nedir? Benim Adım Melek son bölümü tek parça olarak izlemek isteyenler için Benim Adım Melek 54. bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor.

BENİM ADIM MELEK 54. SON BÖLÜM TRT1 İZLE





Halil Alpay ile tartışırken onu ölümle burun buruna getirecektir. Alpay hastaneye kaldırılırken Halil nezarete girer. Alpay ölecek mi?

BENİM ADIM MELEK 54. BÖLÜM ÖZETİ

Cumali, Melek ile Halil'in ayrılmasına göz yumamaz. Seyitali ile dostluğunu da tehlikeye atmaz. Cumali para için çocukların mutluluğuna engel olmayacaktır.

Halil, Zümrüt'e bu durumu açıklayamayacağının farkındadır. Melek de öğrenmiş olsa bu evliliği istemeyecektir. Halil bu durumun gerginliğini yaşarken Cumali, aileleri evliliğe hazırlamaktadır. Ama Alpay gerçekten tapuları mı yoksa Halil ve Melek'in evlenmemelerini mi istiyor?

Vildan, Zümrüt'ün konakta Defne'ye eziyet ettiğinin farkındadır. Biraz baş başa kalabilmeleri için Ömer ile birlikte sürpriz balayı organize eder.

Defne ve Ömer in birlikte güzel zaman geçirmelerini ister ama beklenmedik bir olayla Ömer ve Defne balayından Apar topar dönmek zorunda kalacaklardır.

Şirhanları ve Karadağları sarsacak bu beklenmedik olay nedir?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisi, Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor.