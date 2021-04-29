29 Nisan 2021 Perşembe 11:47 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 11:47

Benim Adım Melek 63. bölümde izleyenleri duygusal bir bölüm karşıladı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek 63. bölümde; Melek ve Seyitali, Kerem için endişelenmekte, onun başına iş açmasından korkmaktadır. Kerem herkesin gözünde gördüğü bu endişeden ve içindeki acıdan kaçmak için verdiği kararla ailesini bir kez daha üzer. Benim Adım Melek son bölümü izlemek isteyenler için Benim Adım Melek 63. bölüm izleme linki tek parça halinde haberimizde yer alıyor.

BENİM ADIM MELEK 63. BÖLÜM İZLE (TRT1)

TRT1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisi, Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor.

BENİM ADIM MELEK 63. BÖLÜM ÖZETİ

Benim Adım Melek 63. son bölümde; Alpay yakalanma korkusu yaşarken, Kenan Halil'i ikna etmeyi başarır.

Olayların kontrolden çıkmasına izin vermeyen Kenan, bir yandan handakileri ve Halil'i Alpay'ı aradığına ikna ederken, öte yandan Alpay'ı bu beladan kurtaracağı yalanı sürdürür.

Alpay kurtulma umuduyla aç susuz kilitli odalarda beklerken, Kenan elindeki avucundaki her şeyi aldığı Funda'yı sokağa atma planları yapar. Funda'nın şikayetini, çekmesi üstüne Kerem hapisten çıkar ancak içindeki öfke bir nebze azalmaz.

Melek ve Seyitali, Kerem için endişelenmekte, onun başına iş açmasından korkmaktadır.

Kerem herkesin gözünde gördüğü bu endişeden ve içindeki acıdan kaçmak için verdiği kararla ailesini bir kez daha üzer.

Şirhan konakta ise Defne ve Ömer tayin krizini aşamaz. Defne, tüm yaşananlardan sonra Ömer'in ondan utandığını ve bu yüzden gitmek istediğini düşünür. Ömer kendini Defne'ye doğru bir şekilde anlatabilecek mi? Çift krizi aşabilecek mi?

Defne ve Kadriye kolları sıvar ve tam gaz dükkanlarında çalışmaya başlar. Dükkanın satıldığını öğrenen Funda, Kenan'ın eline geçmesin diye Vildan'ın ağzından yazdığı mektupları almaya gider. Ancak mektuplardan biri Defne'nin eline geçer ve yazılanları okuyan Defne şoke olur.

Mektubun gizemini çözmeye karar veren Defne çok daha büyük sorunlara sebep olacağından habersizdir.