20 Mayıs 2021 Perşembe 10:45 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 10:45

Benim Adım Melek 66. final bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Benim Adım Melek son bölümde; Alpay'ın cenazesine sürpriz bir cenaze daha eklenecektir. Halbuki Kenan çoktan hayatına kıymıştır. Kenan'ın intiharını kimse hala bilmemektedir. Polisler her yerde Kenan'ı ararken oğlunun yanında yatan cansız bedenini nasıl keşfedecekler? Benim Adım Melek son bölüm izle tek parça (66. Bölüm)

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM İZLE TEK PARÇA (TRT1)

TRT1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisi, Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor.

BENİM ADIM MELEK FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Benim Adım Melek son bölümde Alpay'n ölümünden sonra Defne ve Kerem, ne hissedeceğini bilemez bir haldedir. Babalarına olan öfkeleri onun ölümü ile sönmüştür... Küçül Seyitali olan bitenden habersizdir.

Alpay'ın cenazesini kaldırmak onca şey sonrasında yine Karadağlara düşecektir. Ama bu cenazeye sürpriz bir cenaze daha eklenecektir.

Melek ve Halil, Alpay'ın ölümünden sonra Kenan'ın peşine düşer. Funda ise panik haldedir. Mektupları öğrenen Kenan, onun da peşindedir.

Otelden atılan Funda beş kuruş parasız sokaklarda kalır. Bir yandan da hayatının tehlikede olduğunu düşünen Funda'nın yardımına yine Halil ve Melek koşar ve Funda'yı locada saklarlar.

Halbuki Kenan çoktan hayatına kıymıştır. Kenan'ın intiharını kimse hala bilmemektedir. Polisler her yerde Kenan'ı ararken oğlunun yanında yatan cansız bedenini nasıl keşfedecekler?

Vildan'ın mektuplardan haberi olmadığı ortaya çıkmıştır. Ömer ve Zümrüt bunu öğrenince ne yapacak? Vildan, Ömer ve Zümrüt'ü affedecek mi?

Vildan'ın mektuplardan haberi olmadığı nasıl ortaya çıkacak? Kenan'ın arkasında bıraktığı izler 15 yıl sonrasını nasıl etkileyecek? Melek tamamen iyileşecek mi?