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Dizi

Benim Güzel Ailem 10. Bölüm izle son bölüm! Benim Güzel Ailem dizisi 10. bölüm full izle Youtube!

Benim Güzel Ailem dizisi 10. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. TRT1'de ekrana gelen dizi, Kore yapımı Once Again'den uyarlanmıştır. Benim Güzel Ailem 10. Bölümde Feryal, Rasim ve Canan'ın evinde ne olup bittiğini merak ederken Ferdi ağzındaki baklayı çıkarır. Peki şimdi ne olacak? Benim Güzel Ailem 10. bölüm full izleme linki ve yeni bölümde yaşananlar haberimizde yer alıyor

6 Eylül 2023 Çarşamba 23:25 - Güncelleme:
Benim Güzel Ailem 10. Bölüm izle son bölüm! Benim Güzel Ailem dizisi 10. bölüm full izle Youtube!
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TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Benim Güzel Ailem 10. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Benim Güzel Ailem, Kore yapımı 'Once Again' adlı diziden uyarlanıyor. Benim Güzel Ailem dizisinin senaryosunu; Kalk Gidelim, Zalim İstanbul, Gönül Hırsızı gibi dizilerin senaristliğini üstlenen Baykut Badem kaleme alıyor. Benim Güzel Ailem 10. bölüm full izleme linki ve yeni bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Benim Güzel Ailem 10. Bölüm izle tek parça!

BENİM GÜZEL AİLEM 10. BÖLÜM İZLE!

Benim Güzel Ailem dizisinde; Erdal Özyağcılar, Seray Gözler, Onur Buldu, Melis Babadağ, Toprak Can Adıgüzel, Serra Pirinç ve Nergis Kumbasar gibi isimler yer alıyor.

BENİM GÜZEL AİLEM 10.BÖLÜM ÖZETİ

Benim Güzel Ailem'in 10. bölümünde; Canan ve Rasim'in evdeki tüm eşyaların aileden kalma olduğunu polise anlatmaya çalışır.

Adnan ise yangına körükle gider. Ev ile ilgili yarattığı sorunlar yetmezmiş gibi bir de evin eşyalarına göz diker.

Feryal, Rasim ve Canan'ın evinde ne olup bittiğini merak ederken Ferdi ağzındaki baklayı çıkarır.

Ferdi sete çıkma hayaliyle artık iyice yanıp tutuşur.

Diğer yandan evdeki yeni gelişmelere ayak uydurmaya çalışır. Sina Damla'nın yeni işini kendince güzel bir hediyeyle kutlarken bu hediye Damla'yı oldukça şaşırtır.

Benim Güzel Ailem dizisinin senaryosunu; Kalk Gidelim, Zalim İstanbul, Gönül Hırsızı gibi dizilerin senaristliğini üstlenen Baykut Badem kaleme alıyor.

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