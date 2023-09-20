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Dizi

Benim Güzel Ailem 12. Bölüm full izle! Benim Güzel Ailem 12. Bölüm izle Youtube!

Benim Güzel Ailem 12. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. TRT1'de ekrana gelen Benim Güzel Ailem'in 12. bölümünde Rasim Adnan'ın gerçekten aile olma yolunda ilerlediğine günden güne inanırken Emre'nin telefonu Rasim'i kendine getirir. Peki şimdi ne olacak? Senaryosunu Baykut Badem'in yazdığı Benim Güzel Ailem son bölüm full izleme linki ve yeni bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Benim Güzel Ailem 12. Bölüm izle tek parça!

20 Eylül 2023 Çarşamba 23:31 - Güncelleme:
Benim Güzel Ailem 12. Bölüm full izle! Benim Güzel Ailem 12. Bölüm izle Youtube!
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Benim Güzel Ailem dizisi 12. bölümüyle seyirciyle buluştu. TRT1'de ekrana gelen dizinin yeni bölümünde Rasim ev halkının Adnan'ın masum olduğu konusunda kendisine direnmelerini kabul etmez ve Adnan'ı takip etme kararı alır. Benim Güzel Ailem 12. Bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. İşte Benim Güzel Ailem 12. bölüm full izleme linki ve son bölümde yaşananlar

BENİM GÜZEL AİLEM 12. BÖLÜM İZLE!

Benim Güzel Ailem dizisi Küçük bir mahallede yaşayan, koca yürekli insanların içinizi ısıtacak hikayelerini konu alıyor.

BENİM GÜZEL AİLEM 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Benim Güzel Ailem'in 12. bölümünde Rasim Adnan'ın gerçekten aile olma yolunda ilerlediğine günden güne inanırken Emre'nin telefonu Rasim'i kendine getirir.

Rasim ev halkını toplar ve Adnan'ın kendilerine bir oyun oynadığını söyler. Canan Adnan'ın masum olduğunu savunurken Rasim iş birlikçisi dediği Banu'nun kaçarken düşürdüğü telefonunu çıkarır.

Rasim ev halkının Adnan'ın masum olduğu konusunda kendisine direnmelerini kabul etmez ve Adnan'ı takip etme kararı alır.

Ferdi yapımcıdan aldığı avansla kızı Tanem için okul planları yapmaya başlamıştır bile. Ferdi'nin oyunculuğu hakkında çıkacak gazete haberini karı koca çok merak ediyorlardır.

Oğuz duygusal olarak emin olmak için abisinden yardım ister.

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