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Dizi

Benim Güzel Ailem 2. Bölüm izle tek parça! Benim Güzel Ailem dizisi 2. bölüm full izle!

Benim Güzel Ailem dizisi 2. bölümüyle seyirciyle buluşacak. TRT1'in yeni dizisi Benim Güzel Ailem'in yönetmenliğini daha önce Yedi Numara, Güneşin Kızları, Cennet'in Gözyaşları gibi yapımların yönetmenliğini yapan Sadullah Celen üstleniyor. Benim Güzel Ailem 2. Bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. İşte Benim Güzel Ailem dizisi 2. bölüm full izleme linki

5 Temmuz 2023 Çarşamba 17:51 - Güncelleme:
Benim Güzel Ailem 2. Bölüm izle tek parça! Benim Güzel Ailem dizisi 2. bölüm full izle!
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TRT1 ekranlarının yeni dizisi Benim Güzel Ailem 2. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Benim Güzel Ailem, Kore yapımı 'Once Again' adlı diziden uyarlanıyor. Benim Güzel Ailem dizisinin senaryosunu; Kalk Gidelim, Zalim İstanbul, Gönül Hırsızı gibi dizilerin senaristliğini üstlenen Baykut Badem kaleme alıyor. Benim Güzel Ailem 2. bölüm full izleme linki ve yeni bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Benim Güzel Ailem 2. Bölüm izle tek parça!

BENİM GÜZEL AİLEM 2. BÖLÜM İZLE!

Benim Güzel Ailem dizisinde çocuklarını evlendirmiş bir çiftin yaşamı anlatılıyor. Dört çocuklarının üçünü evlendirilen aile, son çocuklarının düğününe de hazırlık yapmaktadır. Tüm çocuklarının yuvadan uçacağı için ise büyük bir üzüntü duyarlar.

Fakat düğün hazırlığı yaparken diğer üç kardeş ellerinde bavullarla çıkıp gelir. Üç çocuk da eşinden ayrılıp baba evine dönmüştür. Üstelik düğüne hazırlanan evin küçük kızı da evlenmekten vazgeçer. Hal böyle olunca dört çocuklu konakta yepyeni bir macera başlar...

Benim Güzel Ailem dizisi, konusuyla olduğu kadar oyuncularıyla da yaz sezonuna damgasını vuracak gibi görünüyor. Benim Güzel Ailem oyuncuları ise şu şekilde:

Erdal Özyağcılar

Seray Gözler

Onur Buldu

Melis Babadağ

Toprak Can Adıgüzel

Serra Pirinç

Nergis Kumbasar

BENİM GÜZEL AİLEM 2.BÖLÜM ÖZETİ

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Benim Güzel Ailem'in 2. bölümünde; Akyol ailesinin büyükleri, çocuklarının evlilikleriyle ilgili birçok sorunla uğraşırken bir de evin küçük kızı Damla'nın evlilik telaşına girer.

Aile büyükleri bir yandan tüm çocuklarının evliliklerindeki pürüzleri çözmeye çalışırken, Damla'nın düğün günü evlilikten vazgeçtiğini söylemesi ile büyük bir şok yaşar.

Aile bireyleri Damla'yı bu kararından vazgeçirmek için uğraşırken bir yandan da durumun sebebini çözmeye çalışır.

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