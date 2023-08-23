Benim Güzel Ailem 9. bölümüyle TRT1'de ekrana geldi. Senaryosunu; Kalk Gidelim, Zalim İstanbul, Gönül Hırsızı gibi dizilerin senaristliğini üstlenen Baykut Badem'in üstlendiği dizinin yönetmenliğini daha önce Yedi Numara, Güneşin Kızları, Cennet'in Gözyaşları gibi yapımların yönetmenliğini yapan Sadullah Celen üstleniyor. Kaçıranlar için Benim Güzel Ailem 9. Bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Benim Güzel Ailem 9. bölüm full izle!

BENİM GÜZEL AİLEM 9. BÖLÜM İZLE!

Benim Güzel Ailem dizisinde; Erdal Özyağcılar, Seray Gözler, Onur Buldu, Melis Babadağ, Toprak Can Adıgüzel, Serra Pirinç ve Nergis Kumbasar gibi isimler yer alıyor.

BENİM GÜZEL AİLEM 9.BÖLÜM ÖZETİ

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Benim Güzel Ailem'in 9. bölümünde; Canan sinir krizi geçirir. Ailesi merak içinde nedenini öğrenmek istese de Canan bir türlü dile gelmez.

Nedim, Kaan ve Ferdi kara kara borcu hangi parayla kapatacaklarını düşünürken, Öznur önceden kabul etmediği kostüm tasarımı işine tekrar sarılmaya karar verir. Hatta görümcesi Derya'yı yanına alma planları yapar.

Rasim, kayınçosu Adnan'ın dükkan ve ev konusundaki tahriklerine dayanamaz ve Adnan'a haddini bildirmek ister. Mahalleli araya girer.

Evleri ellerinden gideceği için panik halinde olan Canan bazı şeyleri satmaya karar verir. Yaşanan esrarengiz gelişme tüm planları alt üst eder.

Benim Güzel Ailem dizisinin senaryosunu; Kalk Gidelim, Zalim İstanbul, Gönül Hırsızı gibi dizilerin senaristliğini üstlenen Baykut Badem kaleme alıyor.