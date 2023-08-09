Benim Güzel Ailem 7. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. TRT1'de ekrana gelen Benim Güzel Ailem'in 7. bölümünde Oğuz ise Feryal'in oğlu olduğunu Damla'nın öğrenecek olmasından dolayı panik halindedir. Peki şimdi ne olacak? Senaryosunu Baykut Badem'in yazdığı Benim Güzel Ailem 7. bölüm full izleme linki ve yeni bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Benim Güzel Ailem 7. Bölüm izle tek parça!

BENİM GÜZEL AİLEM 7. BÖLÜM İZLE!

Benim Güzel Ailem dizisi Küçük bir mahallede yaşayan, koca yürekli insanların içinizi ısıtacak hikayelerini konu alıyor.

BENİM GÜZEL AİLEM 7.BÖLÜM ÖZETİ

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Benim Güzel Ailem'in 7. bölümünde; Feryal Oğuz'un ortadan kaybolması üzerine dokuz doğurur ve etrafına oğluyla ilgili sitemlerde bulunur. Oğuz ise Feryal'in oğlu olduğunu Damla'nın öğrenecek olmasından dolayı panik halindedir.

Ferdi kendini iyice oyunculuk dünyasına kaptırır ve bir star edasıyla dolaşır. Öznur bu değişim karşısında şaşkın bir şekilde durumu sorgulamaktadır.

Sina'nın annesi Ayten, Canan'a oğlunun psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiğini söyler ve yardım eli uzatmasını ister. Sina ise yetiştirilme tarzından dolayı Damla'ya dert yanar ve şımartıldığını söyler.

Rasimlerin karşı köşesindeki ev satılır ancak satın alanın kim olduğunu öğrenemez ve ailece bu gizemli kişiyi merak ederler. Kim bu yeni komşular?

BENİM GÜZEL AİLEM KONUSU NEDİR?



Benim Güzel Ailem dizisinde çocuklarını evlendirmiş bir çiftin yaşamı anlatılıyor. Dört çocuğunun üçünü evlendirilen aile, son çocuklarının düğününe de hazırlık yapmaktadır. Tüm çocuklarının yuvadan uçacağı için ise büyük bir üzüntü duyarlar.

Fakat düğün hazırlığı yaparken diğer üç kardeş ellerinde bavullarla çıkıp gelir. Üç çocuk da eşinden ayrılıp baba evine dönmüştür. Üstelik düğüne hazırlanan evin küçük kızı da evlenmekten vazgeçer. Hal böyle olunca dört çocuklu konakta yepyeni bir macera başlar...

Benim Güzel Ailem dizisinde; Erdal Özyağcılar, Seray Gözler, Onur Buldu, Melis Babadağ, Toprak Can Adıgüzel, Serra Pirinç ve Nergis Kumbasar gibi oyuncular yer alıyor.