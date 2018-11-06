Binbir Gece oyuncu kadrosunda kimler var Binbir Gece dizi konusu nedir

Binbir Gece’nin oyuncu kadrosunda kimler var? Binbir Gece dizi konusu nedir? Binbir Gece ne zaman hangi kanalda başlıyor? soruların yanıtları araştırılıyor. 2006 yılında Kanal D'de başlayan ve üç sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren Binbir Gece, 12 yıl sonra ekranlara geri dönüyor. Kanal D'nin bir döneme damga vuran dizisi Binbir Gece, yıllar sonra yeniden yayınlanmaya başladı. Üç sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren Binbir Gece’nin tekrar bölümleri saat 17.15’te yayınlanıyor. Tardu Flordun, Ceyda Düvenci, Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı Binbir Gece, oğlu Lösemi hastası olan ve hastalığının tedavisi için yüklü miktarda paraya ihtiyacı olan bir annenin yaşadığı ikilemi çarpıcı bir şekilde anlatıyor. Başrollerini Tardu Flordun, Ceyda Düvenci, Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in paylaştığı dizi, yayınlandığı yıllarda efsane olmuş bir dönem herkes Onur'la Şehrazatın aşkını konuşmuştu. Yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın yaptığı Binbir Gece'nin yapımcılığını TMC adına Erol Avcı yapmıştı. Binbir Gece’nin oyuncu kadrosu ve hikayesi ile ilgili merak edilen tüm detaylar star.com.tr'de.

Oğlu Lösemi hastası olan ve hastalığının tedavisi için yüklü miktarda paraya ihtiyacı olan bir annenin yaşadığı ikilemi anlatan Binbir Gece, fedakarlık ve aşk arasında kalan Şehrazat'ın öyküsünü ekranlara taşımıştı.



Final bölümünün canlı olarak yayınlandığı Binbir Gece'nin tekrar bölümleri tam 12 yıl sonra yeniden Kanal D'de yayınlanmaya başladı. Pek çok yabancı ülkede de hala yayınlanan ve çok sevilen Binbir Gece ülkemizde de zaman zaman çok konuşuluyor.



5 Kasım Pazartesi akşamı birinci bölümüyle yeniden ekranlara gelen Binbir Gece, bundan sonra hafta içi her gün 17.15'te Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluşacak...

BİNBİR GECE OYUNCU KARAKTERLERİ

HALİT ERGENÇ (ONUR AKSAL)



Geçmişte yaşananların etkisiyle kadınlara ve aşka inanmaktan vazgeçmiş bir adam.Büyük bir inşaat firmasının genç ve başarılı iki patronundan biri.



BERGÜZAR KOREL (ŞEHRAZAT EVLİYAOĞLU)



Genç, güzel başarılı bir mimar. Hayatta mücadele etmek ve çocuğunu yaşatabilmek için her zorluğa göğüs geren bir kadın.



CEYDA DÜVENCİ (BENNU ATAMAN)



Umutsuz aşkın pençesine düşmüş genç bir kadın.Şehrazatın en yakın arkadaşı genç bir mimar.



TARDU FLORDUN (KEREM İNCEOĞLU)



Aşkı özlemle arayan, bulduğunda elinden kaçırmamaya kararlı , genç yakışıklı bütün kadınların ilgisini çekenbir adam. Hayata bağlı canlı,ışıltılı bir patron.



TOMRİS İNCER (NADİDE EVLİYAOĞLU)



Torun sevgisiyle yanınca yıllardır boğun eğdiği ataerkil yapıya başkaldıran bir anne.



METİN ÇEKMEZ (BURHAN EVLİYAOĞLU)



İstemediği bir kadınla evlenince oğlunu evlatlıktan reddetmiş, ataerkil gelenekleri sorgulamayan bir baba.



YONCA CEVHER YENEL (FÜSUN EVLİYAOĞLU)



Çok varlıklı Evliyaoğlu ailesinin tek erkek veliahdını doğurmaya hazırlanan, içi hırs dolu bir gelin.



ERGÜN DEMİR (ALİ KEMAL EVLİYAOĞLU)



Karısının hırsları ve beklentileriyle duyguları ve ailesi arasında sıkışmış kalmış bir adam.