Bir Aile Hikayesi dizisi geri döndü! Bir Aile Hikayesi hangi gün saat kaçta?

19 Haziran 2020 Cuma 10:43 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 10:43

Fox Tv ekranında geçen sene mart ayında ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşan Bir Aile Hikayesi dizisi, izleyicilerden büyük ilgi görmüştü. Ama ne yazık ki kanal, reytingleri iyi olmasına rağmen 18. bölümde dizinin final yapmasına karar verdi. Sevgiyi ve aile gücünü anlatan bir dizinin erken final yapması izleyicileri üzmüştü. This is Us isimli ABD dizisinden uyarlanan dizi, güzel mesajlar veren aile dizisiydi. Bir Aile Hikayesi dizisi yeniden yayınlanmaya başladı. Sevilen dizi ilk bölümüyle dün akşam yayınlandı. Bir Aile Hikayesi dizisi hangi gün saat kaçta yayınlanacak? Detaylar haberimizde….

Yapımcılığını Medyapım’ın üstlendiği, başrollerini Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, Olgun Toker, Elçin Afacan, İrem Sak ve Alper Saldıran’ın paylaştığı dizi aile sıcaklığını yansıtan önemli bir projeydi ama kanalın arkasında durmaması sonucu zamansız olarak bitirildi.

Fox TV, aylar önce bitirdiği Bir Aile Hikayesi dizisini yeniden yayınlama kararı aldı. Bir Aile Hikayesi’nin tekrar bölümleri yeniden izleyicilerle buluşuyor. Bir Aile Hikayesi dizisini özleyenler perşembe akşamları ekran başına geçebilir.

BİR AİLE HİKAYESİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Bir Aile Hikayesi dizisi ilk bölümüyle dün akşam Fox Tv ekranında saat 22:30’da izleyicileriyle tekrar buluştu. Dizi, daha önce cumartesi günleri yayınlanıyordu ve maalesef bir çok dizi gibi o da reyting kurbanı olmuştu. Dizinin yeniden yayınlanması izleyicileri çok mutlu etti. 90’lı yıllarla günümüzü harmanlayan dizi perşembe günleri tekrarları ile ekrana gelecek.

BİR AİLE HİKAYESİ ÖZETİ!

Üçüz çocuklarına hamile olan Reyhan, Cem’in 35. doğum gününde doğum sancıları tutar. Hastanede kaldırılan Reyhan’ın riskli bir doğum yaşayacağı doktoru tarafından anlatılmaya çalışsa da Cem, doktoru dinlemez ve her şey çok iyi olacağını düşünür. Doğumda bir terslik olur ve doktor Reyhan’ı ameliyata alır. Cem, dışarıda heyecanla üçüzlerini kucağına alacağını beklerken, doktor iki çocuğu olduğunu üçüncü bebeği kaybettiklerini söyler.

BESTE KİLOLARI İLE BAŞI DERTTE!

Beste, ikiz kardeşi Berk ile birlikte yaşar. Çocukluğundan beri kilolarıyla başı dertte olan Beste, internetten tanıştığı biri ile buluşmaya gider. Ama Beste’nin beklediği kişi son anda vazgeçip kapıdan geri döner. Ekildiğini düşünen Beste çok üzülür. Bunu gören pastahane sahibi dayanamayıp yanına gidip onunla konuşur. Hatta ikili birlikte yemeğe çıkar.

BERK HAYATINA FARKLI BİR YÖN VERMEK İSTİYOR!

Berk yıllardır bir gofret markasının reklam yüzüdür ve artık o işi yapmak istemez. Kimse onun ismini bile bilmiyorken, sette çıkardığı kavga yüzünden artık herkes onu tanır.

MAHUR BİYOLOJİK BABASINI BULUR!

Aslında evlatlık olan Mahur’da 35. yaş gününde uzun zamandır aradığı biyolojik babasını bulur ve onun karşısına çıkar. Babasına, 35 yıl önce kendisini neden cami avlusuna bıraktığını sorar. Şakir ise, Reyhan’a verdiği sözü bozmaz ve hiçbir şey hatırlamadığını söyler. Mahur, dayanamayıp babasını evine götürüp eşi ve kızıyla tanıştırır.