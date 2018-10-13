Bir Deli Rüzgar 6.yeni bölüm fragmanı Bir Deli Rüzgar son 5.bölüm izle FOX TV’de! Ekranların yeni dizisi Bir Deli Rüzgar yeni bölüm fragmanları ve Bir Deli Rüzgar son bölümde neler oldu? FOX TV’nin yeni dizisi Bir Deli Rüzgar 5.bölümde neler oluyor? Reşat, Sevim Soylu hamileliğini ifşa ettiği için Melike’yi cezalandıracakken, kimsenin beklemediği bir şey yapar. Sevim Soylu’nun ise bir planı vardır. Ancak kurduğu plan, sahneye sarhoş çıkması ile onu spotların altından alarak bambaşka bir yere taşıyacaktır. Sevim Soylu’dan boşalan mikrofonu eline alan Melike, sahne bitiminde alkışlar ve ışıklar altında gülümserken önemli bir yüzleşmeye hazırlandığının farkında değildir. Bir Deli Rüzgar son bölümde neler oldu? Gökçe’nin Eren Yıldız’la olan görüşmesi istediği gibi gitmez. Hayallerinden vazgeçecek durumdayken Melike ilk kez şarkıcı kimliğiyle Gökçe’ye yardımcı olur ve onu kampa alır. Gökçe, Melike ve Tunahan sayesinde tekrar hayalleri için mücadelesine devam eder. Bu sefer Eren Yıldız’ın karşısında sesiyle de kimliğiyle de farklı çıkacaktır.

BİR DELİ RÜZGAR 5.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Tunahan’ın Melike’yi korumak için Uğur’a kafa tutması, hayatlarına daha da fazla zorluk olarak yansır. Ancak zorlukların içinden sürpriz bir yardımcı ile çıkarlar. Gerçeğin ortaya çıkmasının ağırlığı ile sarsılan Gökçe’nin attığı hızlı adım, onu bambaşka belaların içine sokar. Gökçe’nin içine girdiği durum Tunahan ve Uğur’u tekrar karşı karşıya getirir.

Reşat, Sevim Soylu hamileliğini ifşa ettiği için Melike’yi cezalandıracakken, kimsenin beklemediği bir şey yapar. Sevim Soylu’nun ise bir planı vardır. Ancak kurduğu plan, sahneye sarhoş çıkması ile onu spotların altından alarak bambaşka bir yere taşıyacaktır. Sevim Soylu’dan boşalan mikrofonu eline alan Melike, sahne bitiminde alkışlar ve ışıklar altında gülümserken önemli bir yüzleşmeye hazırlandığının farkında değildir.

BİR DELİ RÜZGAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gökçe’nin Eren Yıldız’la olan görüşmesi istediği gibi gitmez. Hayallerinden vazgeçecek durumdayken Melike ilk kez şarkıcı kimliğiyle Gökçe’ye yardımcı olur ve onu kampa alır. Gökçe, Melike ve Tunahan sayesinde tekrar hayalleri için mücadelesine devam eder. Bu sefer Eren Yıldız’ın karşısında sesiyle de kimliğiyle de farklı çıkacaktır. Fakat Gökçe bu uğurda istemeden de olsa başına bela alacaktır. Gökçe’nin Melis Rengin yüzünden Uğur’la arası açılacak fakat her şeye rağmen tam Uğur’a güvenecekken, onun gerçekte kim olduğunu öğrenecektir. Geçmişte ise Sevim Soylu’nun hamile olduğu basına sızacak ve Sevim’in Ahmet’le arası açılacaktır. Ahmet, haberi kimin sızdırdığını öğrenmesi için Reşat’ı görevlendirdiğinde karşısına Melike çıkacaktır. Reşat ise Melike’yi cezalandırmak zorunda kalacak ve kimsenin beklemediği bir şey yapacaktır. Melike ise ailesini bulacak fakat başına Sevim Soylu yüzünden büyük belalar alacaktır.

BİR DELİ RÜZGAR OYUNCU KADROSU

Hatice Aslan

Melike Candan Kimdir?

Eskinin büyük yıldızı, şimdi Etiler mekânlarından birinde tuvaletçilik yapıyor… Tıpkı gençliğindeki gibi, dik başlı, doğru bildiğinden şaşmayan, ama vicdanlı ve dürüst bir kadın. Sadece affedilmeyi istiyor… Gökçe’de kendi gençliğini görüyor… Tam da bu yüzden korkuyor ya Gökçe için…

Hatice Aslan, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan 1983’de mezun oldu. Aynı sene Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başladı. 1986 yılında İzmir Devlet Tiyatrosu’na geçen oyuncu 1992’ye dek buradaki görevini sürdürdü. Çocuk oyunlarından müzikallere uzanan geniş bir yelpazede sürdürdüğü tiyatro kariyerinin devamında Ankara Devlet Tiyatrosu’na geri döndü ve yedi yıl boyunca ekrana gelen Ferhunde Hanımlar’da canlandırdığı Nejla karakteriyle televizyon izleyicisi tarafından da tanındı. 2000’lerin başında İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda görev alan oyuncu, Ölümsüzler, Küçük Adam Ne Oldu Sana oyunlarındaki performansıyla da tiyatro severlerden tam not aldı. Aralarında Dot ve Craft Tiyatro’nun da olduğu özel tiyatrolarda da oyunlar sergiledi. Nuri Bilgi Ceylan’ın Üç Maymun filmindeki performansıyla 2009 yılında en iyi kadın oyuncu ödüllerine layık görülen Hatice Aslan, iki yıl sonra Mustafa Nuri’nin çektiği Vücut filmiyle de ulusal ve uluslararası film festivallerinden ödülle döndü. Dizi çalışmalarına hız kesmeden devam eden Aslan’ın oynadığı diziler arasında Adı Zehra, İçimdeki Fırtına, Lale Devri, Düğün Şarkıcısı, En Son Babalar Duyar, Bugünün Saraylısı, Mayıs Kraliçesi ve İçimdeki Fırtına bulunmaktadır.

Pınar Deniz

Gökçe Yücel Kimdir?

Çarpıcı güzelliğiyle çok havalı, hırslı ve hırçın bir genç kız… Gökçe’nin tutkusu ünlü olmak… Bu uğurda dünyayı yakabilir ve hep burnunun dikine gider. Şöhret tutkusu onun belki en güçlü, belki en zayıf yanı… Bu zaafına yenildiğinde kolayca hatalar yapabilir… Onu gören belki kendini beğenmiş der, ama bu onun sadece kabuğu… Gökçe aslında dünya üzerinde yapayalnız hisseden savunmasız, kırılgan küçücük bir kız. Tek amacı şöhret mi dedik? Eksik söyledik. Şöhret, onu hiç tanımadığı, adını bile bilmediği BABASINA kavuşturacak bir köprü sadece… Sevgisini, özlemini, nefretini, çaresizliğini haykırdığı yüzlerce mektup yazmış babasına, biriktiriyor Gökçe…

10 Kasım 1993 yılında İstanbul’da doğan Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayınlanan Sil Baştan adlı dizisin de gerçekleştirdi. Sonra sırasıyla; Beyaz Yalan ve Günebakan dizisin de yer aldı. Craft Oyunculuk atölyesinden 1 yıl boyunca Tiyatro eğitimi aldı ve izlenme rekorları kıran Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Kardeşim Benim 2 filminde rol aldı. Aynı zaman da TEGV gönüllüsüdür.

Berk Cankat

Uğur Kimdir?

Red Road adlı gece kulübünün sahibi, 35 yaşlarında, yarı-karanlık bir tip… Az konuşuyor, gizemli… Biraz ürkütücü bir sessizliği ve bazen psikopat bakışları / davranışları var. Ama çok yakışıklı ve karizmatik… Gökçe, sahne hayatına onun kulübünde adım atacak. Niyeti, amacı nedir, kolay çözülemeyen biri Uğur…

Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü’nden mezun olan Berk Cankat, oyunculuğa 1999 yılında oynadığı “Ay Işığı’nda Şamata” isimli tiyatro oyunuyla başladı. Sana Bir Sır Vereceğim ve Güzel Köylü gibi dizilerle adından bahsettiren Berk Cankat, TV dizileri ve sinema filmlerinde roller almaya devam ediyor.

Almila Ada

Genç Melike Candan Kimdir?

Allah vergisi, şiir gibi sesiyle, doğuştan bir yıldız… Tez canlı, biraz fevri… Gözlerinden fışkıran ateşiyle, kurban olmayı reddedecek kadar gözü kara ve dik başlı… Tutkusunun peşinden kararlılıkla giderken her yeri, herkesi tutuşturur da yine dönmez yolundan… Ailesini, özellikle de çok sevdiği babasını kaybetme pahasına Hicran Gazinosuna en alt kademeden adımını attı… Ve gözünü en zirveye dikti Melike… Ne olursa olsun, bu dünyanın çarklarında ezilmemeye yeminli... Aşk mı? Şöyle diyelim: istisnasız bütün erkekler Melike’ye âşık olurlar… Ama ona “sahip” olamazlar...

1994 yılında İstanbul'da doğan Almila Ada, eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Bölümü’nde tamamlamıştır. Londra’da yüksek lisans yapmıştır. Yurt dışında bir çok dergi için modellik yapan güzel oyuncu, 2015 yılında Kaderimin Yazıldığı Gün dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşamış daha sonra Kırgın Çiçekler dizisinde rol almıştır.

Kanbolat Görkem Arslan

Reşat Batur Kimdir?

Hicran Gazinosunun ikinci patronu. Girift ilişkilere sahip olan ağabeyi Ahmet Batur’un sağ kolu… Sakin, soğukkanlı ama gözü döndüğünde önünde durmak istemeyeceğiniz adamlardan… Gece âleminde namı var… Ağabeyi Ahmet Batur’un gölgesinde kalmaktan bir parça rahatsız olsa da saygısından asla taviz vermez… Karısı ve üç yaşında bir kızı olan Reşat Batur, gece âleminde bulunmasına rağmen her zaman karısına bir koca ve iyi bir baba olagelmiştir… Ta ki Melike’nin gözlerinde kaybolana kadar…

4 Kasım 1980 tarihinde Düzce'de doğan Kanbolat Görkem Arslan, oyunculuk eğitimine 1997 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi TİYATRO ATÖLYESİ’nde başladı ardından Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı TİYATRO BÖLÜMÜ’ne girdi ve 2006 yılında mezun oldu. 1998 yılından bu yana Tiyatro sahnelerinde yer alan oyuncu ABB Tiyatro Atölye’sinde Muhammet Uzuner’in yönettiği “Asiye Nasıl Kurtulur” adlı oyunla profesyonel oyunculuğa adım attı. “Deli Dumrul”, “Antigone”, “Tatyana”, “Köpeklerin İsyan Günü”, “Öküz” oynadığı oyunlardan bazıları. 2009 yılında yönetmen Murat Düzgünoğlu’nun ilk uzun metrajlı filmi “Hayatın Tuzu”nda Harun karakterini oynayarak sinemaya adım attı. Sonra sırasıyla, Emre Yalgın’ın “Teslimiyet (2009)”, Muzaffer Özdemir’in “Yurt (2011)” ve Atıl İnaç’ın “Daire (2013)” adlı filmlerinde oynadı. Televizyon ekranlarındaki kariyerine 2004 yılında “Çemberimde Gül Oya” ile başladı ardından “Hatırla Sevgili”de Mahir Çayan karakteri ile dikkatleri çekti ve bu güne değin bir çok dizide yer aldı. Ekran yolculuğuna “Bir Deli Rüzgar” adlı dizi ile devam ediyor.