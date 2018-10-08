Bir Litre Gözyaşı oyuncu kadrosunda kimler var Bir Litre Gözyaşı konusu nedir

Bir Litre Gözyaşı konusu nedir Bir Litre Gözyaşı oyuncu kadrosunda kimler var? Kanal D’nin yeni dizisi Bir Litre Gözyaşı oyuncuları ve Bir Litre Gözyaşı hikayesi merak ediliyor. Gerek oyuncu kadrosu gerekse konusuyla ilgi çeken Bir Litre Gözyaşı dizisi tam oyuncu kadrosunu haberimizde hazırladık. Heyecanla beklenen Bir Litre Gözyaşı dizisi çarpıcı hikayesiyle dikkat çekiyor. 15 yaşında ölümcül bir omurilik soğanı hastalığına yakalanan, 25 yaşında da hayata gözlerini yuman Aya Kito’nun gerçek hayat hikâyesinden uyarlanan Bir Litre Gözyaşı dizisinin oyuncularının kim olduğu ve konusu diziseverler tarafından merak ediliyor. Miray Daner, Sanem Çelik, Tolga Tekin, Helin Kandemir'in başrollerini paylaştığı Bir Litre Gözyaşı ilk bölümüyle ekranlara "merhaba" demeye hazırlanıyor. . Pazar akşamları ekrana gelecek olan yeni dizisi amansız bir hastalığa yakalanan kızını hakettiği gibi mutlu yaşatabilmek için elinden geleni yapan bir annenin hikayesini konu alacak. Hayat dolu güzel bir genç kız olan Cihan ile asi ruhlu Mahir’in tesadüfi karşılaşmaları önce çok güçlü bir arkadaşlığa sonrasında ise sürpriz olaylara sebep olacak. İkili herkesin kalbine dokunacak.

BİR LİTRE GÖZYAŞI KONUSU NEDİR?

15 yaşında ölümcül bir omurilik soğanı hastalığına yakalanan, 25 yaşında da hayata gözlerini yuman Aya Kito’nun gerçek hayat hikâyesinden uyarlanan Bir Litre Gözyaşı; umut dolu, vazgeçmeyen, çabalayan ve ayakta duran bir ailenin hikâyesini izleyicilere sunacak.

Cihan (Miray Daner) ve ailesinin hayat mücadelesini; anı yaşamanın değerine vurgu yaparak anlatacak Bir Litre Gözyaşı’nın genel hikayesi ise şöyle;

Cihan, büyük bir heyecanla üniversiteye hazırlanmaktadır. Hayal ettiği gibi üniversiteyi kazandığında başka bir heyecanın da içinde bulur kendini: “Aşk”. Yaşamaya yeni başladığını hisseden Cihan, aslında tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmıştır ve bunu ilk öğrenen annesi Figen olur. Figen, kızının ömrü yettiğince onun hayatını benzersiz ve kızının hak ettiği gibi geçirebilmesi için çetin bir mücadeleye girişir.

BİR LİTRE GÖZYAŞI OYUNCULARI

Bir Litre Gözyaşı dizisinin yayınlanan ilk tanıtımında görünen oyuncular şöyle; Miray Daner, Mert Yazıcıoğlu, Tolga Tekin ve Sanem Çelik…

MİRAY DANER KİMDİR?

15 Ocak 1999 İstanbul doğumlu olan Miray Daner, Güzel sanatlar lisesi müzik bölümünde okudu. Küçük yaşlardan itibaren dizilerde rol almaya başlayan başarılı oyuncu, ilk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır. Ardından 2007 yılında Bez Bebek dizisinde rol almıştır. 2009-2011 yılları arasında “Papatyam” adlı dizide 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu “Gonca”yı canlandırmıştır.

2015’te Medcezir dizisindeki şımarık Beren Beylice karakteri ile tanındı. Miray Daner, son olarak Kanal D ekranlarında iki sezon boyunca ekranlara gelen, Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in baş rollerini paylaştığı Vatanım Sensin isimli dizide de Cevdet ve Azize’nin memleket sevdalısı kızı Hilal karakterini canlandırmıştı. Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Bir Litre Gözyaşı dizisinde Cihan Yürekli karakterini canlandıran Miray Daner, 1.64 metre boyunda, 55 kilo ve Oğlak burcudur.

MERT YAZICIOĞLU KİMDİR?

1993 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Mert Yazıcıoğlu aslen Denizlilidir. Lise eğitiminin ardından İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Bölümü’nde kayıt yaptıran Yazıcıoğlu, Karagül adlı dizide canlandırdığı ‘Baran’ karakteri ile geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

3 Kasım 2016 tarihinden itibaren FOX’ta yayınlanmaya başlayan, Burak Sağyaşar imzalı, “Umuda Kelepçe Vurulmaz” dizisinde de rol alan Mert Yazıcıoğlu, Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde genç yeniçeri Korkut rolü ile seyirci karşısına çıkmıştı. Genç oyuncu son olarak Bir Litre Gözyaşı dizisinde rol alıyor.

TOLGA TEKİN KİMDİR?

19 Mart 1973 yılında Ankara’da doğmuştur. Orta eğitimini, Özel Arı Koleji'nde 1992’de tamamladıktan sonra, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden, 1996 yılında mezun oldu.

Devlet Tiyatroları’nın açtığı sınavı kazanarak, Adana Devlet Tiyatrosu’nda görevine başladı. 1996 ile 2004 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu’nda görev yaptıktan sonra, Ankara Devlet Tiyatrosu’na tayin oldu. Bizim Evin Halleri dizisinde 4 yıl oyuncu olarak çalıştı. Halen, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaktadır. Tolga Tekin, 21 Temmuz 2013 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Koltuk ile evlenmiştir.

SANEM ÇELİK KİMDİR?

19 Mart 1973 yılında Ankara’da doğmuştur. Orta eğitimini, Özel Arı Koleji'nde 1992’de tamamladıktan sonra, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden, 1996 yılında mezun oldu. Devlet Tiyatroları’nın açtığı sınavı kazanarak, Adana Devlet Tiyatrosu’nda görevine başladı. 1996 ile 2004 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu’nda görev yaptıktan sonra, Ankara Devlet Tiyatrosu’na tayin oldu. Bizim Evin Halleri dizisinde 4 yıl oyuncu olarak çalıştı. Halen, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaktadır. Tolga Tekin, 21 Temmuz 2013 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Koltuk ile evlenmiştir. Sanem Çelik 2013’te ise Behzat Ç. Ankara Yanıyor isimli filmde rol aldı. Filmde Ulrike karakterini canlandıran Sanem Çelik, daha sonra İnadına Yaşamak isimli dizide Zeynep karakterini canlandırdı. Çelik son olarak, Atv ekranlarında yayınlanan “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” adlı dizide yer almıştı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Japonya’nın en iyi dram dizilerinden biri olan İchi Rittoru No Namida dizisinin uyarlaması olan Bir Litre Gözyaşı'nda Figen karakterine hayat veren Sanem Çelik, 1.69 metre boyunda, 57 kilo ve Boğa burcudur.