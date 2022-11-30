Bir Peri Masalı 10. bölümüyle FOX TV'de ekrana geldi. Bir Peri Masalı'nın 10. son bölümde Hamit'ten intikamını yeterince alamadığını düşünen Figen Kileci ise intikamını Köksal ailesine miras bilir ve Zeynep'e geçmişin perdelerini aralatır. Başrolünde Alina Boz'un yer aldığı Bir Peri Masalı 10. bölüm full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. İşte Bir Peri Masalı 10. bölüm izle tek parça!

BİR PERİ MASALI 10. BÖLÜM İZLE

Bir Peri Masalı yeni bölümüyle çarşamba günü saat 20.00'de FOX TV'de...

BİR PERİ MASALI 10. BÖLÜM ÖZETİ

Yapımını MEDYAPIM'ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı ve Merve Çolak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Bir Peri Masalı, 10. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Bir Peri Masalı'nın 10. bölümünde Hamit'in ölümü herkesi derinden etkiler. Köksallar bir yandan babalarının yasını tutarken bir yandan da hem kendilerini hem de şirketi ayakta tutmaya çalışırlar. Hamit'in vasiyeti ise Onur ve Harika'yı karşı karşıya getirir.

Hamit'ten intikamını yeterince alamadığını düşünen Figen Kileci ise intikamını Köksal ailesine miras bilir ve Zeynep'e geçmişin perdelerini aralatır. Zeynep ise Onur ile aralarını açmak pahasına bu gerçeğin peşine düşer.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Zeynep ve Onur, evlenmeye karar verdiklerinde aşkları için herkesi karşılarına almaya razı olurlar. Hamit başta olmak üzere, herkes buna karşı çıksa da asıl kıyamet Zafer evlilik kararını duyduğunda kopacaktır.

Figen Kileci'nin intikamının sonucu ise düğünü gölgeleyecektir.