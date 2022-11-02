Bir Peri Masalı 6. bölümüyle FOX TV'de ekrana geldi. Dizinin yeni bölümünde Zeynep'in kendisiyle yaşayabilmesi için geri dönüşü olmayan bir yola girmesi gerekecektir. Başrolünde Alina Boz'un yer aldığı Bir Peri Masalı 6. bölüm full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. İşte Bir Peri Masalı 6. bölüm izle tek parça!

BİR PERİ MASALI 6. BÖLÜM İZLE

Bir Peri Masalı yeni bölümüyle çarşamba günü saat 20.00'de FOX TV'de...

BİR PERİ MASALI 6. BÖLÜM ÖZETİ

Yapımını MEDYAPIM'ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı ve Merve Çolak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Bir Peri Masalı, 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Bir Peri Masalı'nın 6. bölümünde Zeynep'in Zafer'in evlenme teklifini kabul etmesi, ailede deprem etkisi yaratır.

Onur, Zeynep'i kaybetmiş olmasının öfkesiyle, Zafer de Onur'un Zeynep'e olan ilgisini fark etmiş olmanın hırsıyla birbirlerine savaş ilan ederler.

Kendini hiç beklemediği bir savaşın içinde bulan Zeynep ise tahmin edemeyeceği kadar büyük şeylere sebep olmanın vicdan azabını duyar.

Zeynep'in kendisiyle yaşayabilmesi için geri dönüşü olmayan bir yola girmesi gerekecektir.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Bige'yi ifşa etmeleri hem Zeynep, hem de Neslihan ve Harika için ters teper. Onur, Bige ile daha da yakınlaşırken, Neslihan başta olmak üzere ailedeki herkese karşı sert bir tavır alır ve hepsini şirketten uzaklaştırır.

Melis tarafından reddedilen Zafer ise Melis ile Zeynep arasındaki bağı çözmek konusunda kararlıdır. Ulaştığı bilgiler ile Zeynep'le yüzleştiğinde ise Zeynep'in yapması gereken önemli bir seçimi olacaktır.