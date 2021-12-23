23 Aralık 2021 Perşembe 20:43 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 20:43

Bir Zamanlar Çukurova 118. son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 118. bölümde Züleyha, şirketin içini boşaltan kişinin Ercan değil Betül olduğunu öğrenince şoke olur. Konuyu Fikret'e anlatır. Fikret duydukları karşısında çılgına dönüp Betül'le ilişkisini noktalar. Abdülkadir tarafından da köşeye sıkıştırılan Betül'ün yaptıkları Şermin'i de korkutmaya başlar. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full izleme Atv linki sizlerle...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 118. BÖLÜM FULL İZLE ATV

Atv'nin sevilen dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova her Perşembe saat 20.00'da Atv'de...

Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde Züleyha, herkesin kendisinden para koparmaya çalışmasından dolayı rahatsız olur veFikret'in de ağzının payını verir. Diğer yandan Demir'in eski sevgilisinin intihar edip tekerlekli sandalyeye bağlandığını öğrenir. İşte Bir Zamanlar Çukurova 118. bölümde yaşananlar...

ZÜLEYHA VE HAKAN'IN İLİŞKİSİ CİDDİLEŞİYOR

Züleyha ve Hakan'ın basın toplantısında evleneceklerini duyurması Çukurova'nın gündemini değiştirir. Fikret, basın toplantısının ardından Hakan ve Züleyha'ya misilleme yapar ve Betül'le en yakın zamanda evleneceğini söyler.

Betül'ün foyaları birer birer ortaya çıkıyor! Züleyha, Betül'ün ihanetiyle yüzleşiyor. Züleyha ne yapacağını bilmezken Fikret'e olan biteni anlatmaya karar veriyor.

Züleyha, şirketin içini boşaltan kişinin Ercan değil Betül olduğunu öğrenince şoke olur. Fikret'i üzmemek için Betül'ü mahkemeye vermekten çekinse de sonunda Fikret'e konuyu açmaya karar verir.

Fikret duydukları karşısında çılgına dönüp Betül'le ilişkisini noktalar. Abdülkadir tarafından da köşeye sıkıştırılan Betül'ün yaptıkları Şermin'i de korkutmaya başlar.

HAMINNE HAYATA TUTUNABILECEK MI?

Betül, Haminne'nin elinden Hakan ve Demir'in fotoğrafını almak isterken Haminne'yi iter ve düşmesine sebep olur. Başını vuran Haminne kanlar içinde kalırken, Betül dehşete düşer.

Betül, fotoğrafı ele geçirip büyük sırrı öğrenirken, Haminne hayata tutunabilecek midir?