Bir Zamanlar Çukurova 11.yeni bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova son 10.bölüm izle ATV’de! Fenomen dizi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler oluyor? Bir Zamanlar Çukurova son bölümde izleyicisini ekrana kilitlemeyi başardı. ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova her Perşembe saat 20.00’da izleyicisini ekrana kilitliyor. Dizi severlerde bir tutku olan Bir Zamanlar Çukurova ilgiyle takip ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova 10.bölümde Yılmaz, Felekeli sayesinde ‘Bey’ oldu. Yamanlar’ın karşısına dikilen Yılmaz son bölümde Züleyha ile de karşılaştı. Bebeğinin babasının ölüdüğünü sanan Züleyha Demir ve Hünkar’ın yalanları ile bu noktaya gelmişti. Hatta Yılmaz bile Züleyha’nın kendisini unuttuğunu sandı. Şimdi gerçeklerin açığa çıkma vakti geldi. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde ise Yılmaz, Adnan bebeği buluyor. Aileyi ikna edip bebeği alıyor. İşte Yılmaz o an oğlunu ilk kez kucağına alıyor. Yılmaz bebeği pusetine bırakıyor ve silahı ile havaya ateş açıyor. O sırada Gaffur da gelip bebeğin yerini bulduğunu söylüyor. Züleyha silah sesi ile kendini dışarı atıyor. Demir bebeği pusetinde buluyor. Züleyha bebeğine kavuşuyor. Bu anlar Saniye'yi bile ağlatıyor. İşte merak edilen Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 10.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 10. BÖLÜM FRAGMANI

Yılmaz, Felekeli sayesinde ‘Bey’ oldu. Yamanlar’ın karşısına dikilen Yılmaz son bölümde Züleyha ile de karşılaştı. Bebeğinin babasının ölüdüğünü sanan Züleyha Demir ve Hünkar’ın yalanları ile bu noktaya gelmişti. Hatta Yılmaz bile Züleyha’nın kendisini unuttuğunu sandı. Şimdi gerçeklerin açığa çıkma vakti geldi. Bir Zamanlar Çukurova 10. yeni bölüm fragmanında; Züleyha Yılmaz’ın ölmediğini öğrenince Demir’e hesap soruyor. ‘Bana yalan söylediniz’ diye haykırıyor ve ölene kadar Yılmaz’ı seveceğini söylüyor. Felekeli Yılmaz’ı düşünmeden hareket ettiği için azarlıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 9. BÖLÜM ÖZETİ

Adnan bebek kayboluyor. Yılmaz huğlara gidiyor ve bebeğinin kayıp olduğunu söylüyor. Ancak oradaki kimse bilmiyor. Bir adam Demir'in gelip tehditler savurması ile kalp krizi geçiriyor. Züleyha bebeğinin yokluğunu kabullenemiyor. Hünkar evden çıkmasın diye onu odasına kilitliyor.

Sonra da Sabahattin ile ilaç vermeye yanlarına gidiyor. Ancak Züleyha bağırarak onları kovuyor. Demir, Züleyha'nın yanına gidiyor. Züleyha çıldırmış gibi ‘beni bırakın, oğlumu ben arayacağım' diye haykırıyor. Demir, Züleyha'ya söz veriyor.

Demir aramalarda Gaffur'dan hiçbir şey istemiyor. Saniye kocasını dolduruyor. Tahrik dolu sözler ederek bebeği bulmasını söylüyor.

YILMAZ, ADNAN BEBEĞİ BULUYOR

Yılmaz, Fekeli'nin yanında yepyeni bir görünüme kavuşuyor. Yılmaz ile Fekeli Demir'in bebeğinin kayıp olduğunu öğreniyor. Yılmaz çocuğu onun kaçırdıklarını düşüneceklerini söyleyerek telaşla evden çıkıyor. Yılmaz önce huğlara gidiyor ve ağıt yakan insanları görüyor. Nazire yaşananları anlatıyor. Nazire çocuğu kaçıranın kim olabileceğini Yılmaz'a söylüyor. Çocuğunu kaybeden bir ailenin geçtiğimiz ay bebeklerini kaybettiklerini söylüyor. Bebeği sahipsiz sanıp alabileceklerini de belirtiyor. Nazire haksız da değil. Tahmin ettiği kişilerin yanında Adnan bebek. Ayrıca Gaffur da bebeğin yerini öğreniyor. Zengin oldum diyerek koşarak çiftliğe gidiyor.

YILMAZ OĞLUNU İLK KEZ KUCAĞINA ALIYOR

Yılmaz, Adnan bebeği buluyor. Aileyi ikna edip bebeği alıyor. İşte Yılmaz o an oğlunu ilk kez kucağına alıyor. Yılmaz bebeği pusetine bırakıyor ve silahı ile havaya ateş açıyor. O sırada Gaffur da gelip bebeğin yerini bulduğunu söylüyor. Züleyha silah sesi ile kendini dışarı atıyor. Demir bebeği pusetinde buluyor. Züleyha bebeğine kavuşuyor. Bu anlar Saniye'yi bile ağlatıyor.

ZÜLEYHA ŞÜPHE İÇİNDE

Züleyha bebeğinin tok olduğunu fark ediyor. Demir'e seninle kim uğraşıyor diye soruyor. Züleyha sürekli kilitli evde kaldığını söyleyerek şüphelerini sıralıyor. Demir inatla yalanlıyor.

HUĞLAR, YAMANLAR'A TEPKİLİ

Huğlarda ölen adam yüzünden Demir'e karşı bir tepki oluşturuluyor. Gaffur ölen işçinin haberini Hünkar'a veriyor. Hünkar, Demir'e kızıyor. Sonra da huğlara baş sağlığına gidiyor. Yemek vereceğini ve dua okutacağını söylüyor. Ancak huğlarda tepki ile karşılaşıyor. Yemek veriliyor ama kimse yemeklerden almıyor.

YILMAZ ZÜLEYHA İLE KARŞI KARŞIYA

Yılmaz, Züleyha ve Demir'in karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yemeğe gitmeye hazırlanan Züleyha kırmızı elbisesi ile göz kamaştırıyor. Yılmaz yepyeni bir görünümle Yamanlar'ın karşısına çıkıyor. Züleyha, Yılmaz'ı görüyor. Hünkar ile Demir ise şaşkınlık içinde…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir. Aşkı için öldürmeyi göze almış "Yılmaz" ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden "Zülayha"nın hikayesi var "Bir Zamanlar Çukurova'da. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir "Hünkar"ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göza alan "Demir" de!

Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi, zengin bir oyuncu kadrosuyla seyircinin karşısına çıkacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Bülent Polat, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Polen Emre, Mehmet Kara ve Serpil Tamur' dan oluşan kadro, bu etkileyici hikayeyi anlatmak için uzuN süredir Adana'da! Dizinin yönetmen koltuğunda da, ekranın en sevilen projelerinde imzası bulunan tecrübeli yönetmen Faruk Teber oturuyor.

Vahide Perçin- Hünkar Yaman

Çukurova'nın en büyük beylerinden biri olan Demir Yaman'ın annesi. Adı gibi hükümran, adı gibi kararlı, dirayetli bir kadın. Oğlu Demir'in sahip olduğu toprakların hanım ağası, ırgatların büyükhanımı. Hünkar Yaman için Demir'den ve Demir'in itibarından daha değerli hiçbir şey yok. Tek dileği soylarının sürmesi ve oğlunun sahip olduğu bu toprakların ileride emin ellere geçmesi. Ama bir gün oğlunun itibarının sarsılmak üzere olduğunu anlar ve çok tehlikeli bir oyun kurar.

Uğur Güneş - Yılmaz Akkaya

İstanbul'un yakışıklı, mütevazı ve iyi yürekli çocuğu, çalışkan bir aşık. Parada pulda şanda şerefte gözü yok. Hayatta en büyük dileği canından çok sevdiği Züleyha'sıyla evlenip mutlu bir yuva kurmak. Ama bir gün hayattan yediği bir darbe ile geleceği de hayalleri de tümüyle değişir. Sevdiği için elini kana bulayan Yılmaz'ın içine düştüğü kaçak hayatı onu hiç beklemediği yollara sürükler. Aşkı için her şeyi göze alan Yılmaz kaderine hükmedebilecek mi?

Murat Ünalmış - Demir Yaman

Büyük bir servetin sahibi. Çukurova'nın en büyüğü, bu bereketli toprakların tek hükümdarı olmayı hedefleyen, bunun için her şeyi yapabilecek kadar hırslı, gözü kara bir adam. Ama babasından kalan bu uçsuz bucaksız toprakları günü gelince miras bırakacağı bir evladı yok. Demir, Züleyha'ya görür görmez aşık olur. Aşk Çukurova'nın bu yakışıklı ve hırslı beyini değiştirebilecek mi? Demir Yaman aşkı ve toprakları için gözünü ne kadar karartacak?

Hilal Altınbilek-Züleyha

Talihin olanca güzelliği verip birazcık şansı ve kısmeti esirgediği, mütevazı, iyi niyetli ama gerektiğinde kararlı, inatçı olabilen, zeki bir genç kız. Parada pulda gözü olmayan Züleyha'nın en büyük hayali Yılmaz'la evlenip yuva kurmak ve mutlu olmak. Ama bir gün üvey abisi Züleyha'nın hayatını mahvedecek bir adım atar. Bu adımla darmadağın olan Züleyha'nın tek çaresi Yılmaz'la birlikte Adana'ya kaçmaktır. Ama kader Züleyha'yı sınamaktan vazgeçmeyecek, onu ölümden daha zor kararlar vermek zorunda bırakacaktır.