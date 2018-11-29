Bir Zamanlar Çukurova 13.yeni bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova son 12.bölüm izle ATV’de! Fenomen dizi Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. Sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova izleyicisini ekran başına kilitliyor. Bir Zamanlar Çukurova 12.bölümde Kurduğu oyundan çok pişman olan Hünkar, Yılmaz'ın, Demir'i vuracağından korkuyor.Bir aile faciasını önlemek için Yılmaz'la konuşmaya karar veren Hünkar, yalanlarına yenilerini ekleyip durumu daha da çıkılmaz bir hale getiriyor.Duyduklarından sonra içi içine sığmayan Yılmaz'ın, bir tarafı Züleyha'yı kaybettiğini söylerken, diğer tarafı ise hala umutlu! Peki bu durum, yaklaşan büyük felaketi ne kadar etkileyecek? Peki son bölümde neler oldu? Demir, Adnan bebeği Şermin'e götürüyor ve saklamasını istiyor. Annesinin vurulduğunu ve Züleyha'nın İstanbul'a gitmek istediğini söylüyor. Ayrıca Züleyha'nın vurulması olayından haberdar olmasını da istemiyor. Şermin, Demir'e ‘kardeşimsin' dese de arkasından söylenmeyi ihmal etmiyor. Demir evdeki herkesi konağın önünde topluyor. Tüm çalışanlar geliyor. Demir, annesinin bir kaza geçirdiğini ve hastanede olduğunu söylüyor ve işlerin aksamamasını istiyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Umudunu da alıp esaretten kaçmak isteyen Züleyha, acısı ve öfkesi harmanlanan Demir'e bir kez daha yeniliyor. Züleyha'ya olan güvenini tamamen yitiren Demir, onu ölümle baş başa bırakarak oğluyla yola koyuluyor!

Kurduğu oyundan çok pişman olan Hünkar, Yılmaz'ın, Demir'i vuracağından korkuyor.Bir aile faciasını önlemek için Yılmaz'la konuşmaya karar veren Hünkar, yalanlarına yenilerini ekleyip durumu daha da çıkılmaz bir hale getiriyor.Duyduklarından sonra içi içine sığmayan Yılmaz'ın, bir tarafı Züleyha'yı kaybettiğini söylerken, diğer tarafı ise hala umutlu! Peki bu durum, yaklaşan büyük felaketi ne kadar etkileyecek?

Saniye'nin çığlıklarıyla yankılanan Çukurova'yı, yeni bölümde yeni acılar bekliyor. Ölüm sessizliği yaşanan konakta işler iyice karışıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 11. BÖLÜM ÖZETİ

Demir, Züleyha ile Yılmaz'ı büyük bir oyuna getirir. Bir buluşma organize eder. Ama Züleyha'yı odaya kilitleyip o buluşmaya kendisi gider. Silahlar çekilir. Yılmaz, Demir'in canını bağışlasa da Demir onu sırtından vurmak için harekete geçer. O sırada Hünkar'ın gelmesiyle de silahlar ateş alır. Hünkar ve Yılmaz vurulur. Yılmaz hafif yaralı kurtuluyor.

DEMİR'İN ÖNLEMLERİ

Demir, Adnan bebeği Şermin'e götürüyor ve saklamasını istiyor. Annesinin vurulduğunu ve Züleyha'nın İstanbul'a gitmek istediğini söylüyor. Ayrıca Züleyha'nın vurulması olayından haberdar olmasını da istemiyor. Şermin, Demir'e ‘kardeşimsin' dese de arkasından söylenmeyi ihmal etmiyor.

Demir evdeki herkesi konağın önünde topluyor. Tüm çalışanlar geliyor. Demir, annesinin bir kaza geçirdiğini ve hastanede olduğunu söylüyor ve işlerin aksamamasını istiyor. Konaktaki komutayı da Gaffur'a veriyor. Kalabalık dağılınca Gaffur ve Saniye'ye hala güvendiğini söylüyor. Gülten'i affettiğini de söyleyerek annesinin vurulduğunu anlatıyor. Demir, Züleyha'nın buhran geçirdiğini ve düzeleceğini söylüyor.

Fekeli, Hünkar'ın durumunu doktordan öğreniyor. Ayrıca Demir'in de polise konuşmadığını doktordan öğreniyorlar. Doktor gidince Yılmaz olanları Fekeli'ye anlatıyor. Fekeli ‘bunlar namert' diyerek öfkeleniyor. Yılmaz yalnız kalıp yaşadıklarını düşünüyor. Züleyha'nın onu tuzağa düşürdüğünü sanıyor.

ZÜLEYHA ODAYA KİLİTLİ

Züleyha odada kilitli ve kapıyı açmaları için yalvarıyor. Gülten, Züleyha'ya üzülüyor ama Saniye o kapının açılmayacağını söylüyor. Demir eve dönene kadar Züleyha orada kalıyor. Demir, zorla yemek yedirmek istiyor ama Züleyha oğlunu istiyor. Demir gidip getiriyor. Demir ya oğlu ile odada kilitli kalacağını ya da oğlu olmadan serbest olacağını söylüyor. Züleyha ‘hayatımda gördüğüm en gaddar adamsın' diyor.

FEKELİ İLE HÜNKAR'IN GEÇMİŞİ

Fekeli, Hünkar'ı ziyarete gidiyor. Bu ikilinin geçmişi de ortaya çıkıyor. Fekeli, Hünkar uyurken elini tutuyor ‘olmadı, aramıza kan girdi' diyor. Fekeli yürek yangınını anlatıyor. Hünkar'ın yüzünü görüp acısını anlayacağını söylüyor.

CENGAVER DEMİR'İN GERÇEK YÜZÜNÜ ÖĞRENİYOR

Cengaver, Yılmaz'ı vurmak için onun yanına gidiyor ve silah çekiyor. Yılmaz, Demir'in karsını aldığını söylüyor. Cengaver tam da o sırada Yılmaz'dan tüm gerçekleri öğreniyor. Cengaver, o hışımla Demir'e gidiyor. Kan kardeşi olduklarını söyleyerek Demir'in yalanını yüzüne vuruyor. Demir, Yılmaz’ın anlattıklarının doğru olduğunu söylemek zorunda kalıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

Dizinin konusu şöyle; 1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

Aşkı için öldürmeyi göze almış "Yılmaz" ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden "Zülayha"nın hikayesi var "Bir Zamanlar Çukurova'da. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir "Hünkar"ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göze alan "Demir" de!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

Yapımcılığını TİMS&B Productions'ın üstlendiği "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin oyuncu kadorusu; Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Bülent Polat, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Polen Emre, Mehmet Kara ve Serpil Tamur'dan oluşuyor.

Vahide Perçin (Hünkar Yaman)

Çukurova'nın en büyük beylerinden biri olan Demir Yaman'ın annesi. Adı gibi hükümran, adı gibi kararlı, dirayetli bir kadın. Oğlu Demir'in sahip olduğu toprakların hanım ağası, ırgatların büyükhanımı. Hünkar Yaman için Demir'den ve Demir'in itibarından daha değerli hiçbir şey yok. Tek dileği soylarının sürmesi ve oğlunun sahip olduğu bu toprakların ileride emin ellere geçmesi. Ama bir gün oğlunun itibarının sarsılmak üzere olduğunu anlar ve çok tehlikeli bir oyun kurar.

Uğur Güneş (Yılmaz Akkaya)

İstanbul'un yakışıklı, mütevazı ve iyi yürekli çocuğu, çalışkan bir aşık. Parada pulda şanda şerefte gözü yok. Hayatta en büyük dileği canından çok sevdiği Züleyha'sıyla evlenip mutlu bir yuva kurmak. Ama bir gün hayattan yediği bir darbe ile geleceği de hayalleri de tümüyle değişir. Sevdiği için elini kana bulayan Yılmaz'ın içine düştüğü kaçak hayatı onu hiç beklemediği yollara sürükler. Aşkı için her şeyi göze alan Yılmaz kaderine hükmedebilecek mi?

Murat Ünalmış (Demir Yaman)

Büyük bir servetin sahibi. Çukurova'nın en büyüğü, bu bereketli toprakların tek hükümdarı olmayı hedefleyen, bunun için her şeyi yapabilecek kadar hırslı, gözü kara bir adam. Ama babasından kalan bu uçsuz bucaksız toprakları günü gelince miras bırakacağı bir evladı yok. Demir, Züleyha'ya görür görmez aşık olur. Aşk Çukurova'nın bu yakışıklı ve hırslı beyini değiştirebilecek mi? Demir Yaman aşkı ve toprakları için gözünü ne kadar karartacak?

Hilal Altınbilek (Züleyha)

Talihin olanca güzelliği verip birazcık şansı ve kısmeti esirgediği, mütevazı, iyi niyetli ama gerektiğinde kararlı, inatçı olabilen, zeki bir genç kız. Parada pulda gözü olmayan Züleyha'nın en büyük hayali Yılmaz'la evlenip yuva kurmak ve mutlu olmak. Ama bir gün üvey abisi Züleyha'nın hayatını mahvedecek bir adım atar. Bu adımla darmadağın olan Züleyha'nın tek çaresi Yılmaz'la birlikte Adana'ya kaçmaktır. Ama kader Züleyha'yı sınamaktan vazgeçmeyecek, onu ölümden daha zor kararlar vermek zorunda bırakacaktır.