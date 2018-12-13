Bir Zamanlar Çukurova 15.yeni bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova son 14.bölüm izle ATV’de! Ekranların reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? ATV’nin en iddialı dizisi Bir Zamanlar Çukurova izleyicisini ekran başına kilitliyor. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde Gülten'in yaşadıklarını Sabahattin'in öğrenmesi ile ortalık karışıyor. Sabahattin her şeyi Demir'e anlatıp hesap soruyor. Demir bir anda parlayıp önce annesine kızıyor sonra da tüm çalışanları topluyor. Hünkar olayın büyümesini istemiyor ama Demir olayı kurcalıyor. Hünkar Sabahattin'in Şermin'den ayrılmakta haklı olduğunu söylüyor. Tüm çalışanlar toplanıyor. Şermin de orada. Demir, Sabahattin ile Gülten arasında iğrenç bir dedikodu çıkarıldığını ve her ikisine de kendisinin kefil olduğunu söylüyor. Şermin de afra tafra ile buna itiraz etti. Sabahattin doktor olduğunu ve Gülten ile de bu nedenle görüştüğünü söylüyor. Yeni bölümde ise 10 kişinin hayatını kaybettiği büyük patlama, Çukurova'da büyük yankı yapıyor. Demir'in bu patlamada payının olduğunu öğrenen Hünkar ise, izleyeceği yol ile herkesi şaşırtacak.

Bir Zamanlar Çukurova 14.bölümde neler oluyor?

Yılmaz'ın Adana'daki durdurulamaz yükselişi, Demir ve Cengaver'i çileden çıkartıyor! Yılmaz ve Fekeli'den tamamen kurtulmak için Çukurova'yı yerle bir eden ikiliyi, şimdi daha büyük sorunlar bekliyor.

Çukurova'da ölüm sessizliği!

10 kişinin hayatını kaybettiği büyük patlama, Çukurova'da büyük yankı yapıyor. Demir'in bu patlamada payının olduğunu öğrenen Hünkar ise, izleyeceği yol ile herkesi şaşırtacak.

Büyük yüzleşme!

Aldığı intikamın sevincini yaşayan Demir, Züleyha ile katıldıkları törende hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalıyor! Çukurova'nın saygın beyi Demir, bu karşılaşmanın hesabını nasıl verecek?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 13. BÖLÜM ÖZETİ

Yılmaz, Züleyha konuşmasından sonra Züleyha perişan halde eve geliyor. Demir ‘beni buna sen mecbur ettin' diyerek onu ne kadar çok sevdiğini söylüyor. Züleyha bu evi ve Demir'in kocası olmasını kabul ettiğini söylüyor. Ama asla ona aşık olmayacağını da ekliyor. Demir inatla Züleyha'nın bir gün onu seveceğini söylüyor.

YILMAZ KENDİNİ TOPARLAMAYA ÇALIŞIYOR

Yılmaz, Fekeli ile dertleşiyor. Çok iyi göründüğünü hatta nefesinin kesildiğini söylüyor. Züleyha, Yılmaz'a ‘ne yapsaydım' diyor ve Yılmaz da bunu anlatıyor. Ve en çok da Züleyha'nın Demir'e aşık olduğunu söylemesi onu üzüyor. Yılmaz kendi kendine ‘benim sevgim yetmemiş, boşuna elimi kana bulamışım' diye söyleniyor. Gülten, Yılmaz'ın nasıl perişan olduğunu görüyor. Ama Demir'den korkusuna Yılmaz'a Züleyha'nın zorla gittiğini söyleyemiyor.

ZÜLEYHA İLE DEMİR'İN HAYATI NORMALE DÖNÜYOR

Demir ile Züleyha yemeğe çıkıyor. Demir, Züleyha'yı yurtdışına götürmek istiyor ama Züleyha oğlunu bırakıp gitmek istemiyor. Ayrıca Demir, Adnan'a yabancı mürebbiye tutmak istiyor ama Züleyha buna da izin vermiyor. Oğlunu bir başkasına bırakmak istemiyor.

GÜLTEN GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKIYOR

Gülten'in yaşadıklarını Sabahattin'in öğrenmesi ile ortalık karışıyor. Sabahattin her şeyi Demir'e anlatıp hesap soruyor. Demir bir anda parlayıp önce annesine kızıyor sonra da tüm çalışanları topluyor. Hünkar olayın büyümesini istemiyor ama Demir olayı kurcalıyor. Hünkar Sabahattin'in Şermin'den ayrılmakta haklı olduğunu söylüyor. Tüm çalışanlar toplanıyor. Şermin de orada. Demir, Sabahattin ile Gülten arasında iğrenç bir dedikodu çıkarıldığını ve her ikisine de kendisinin kefil olduğunu söylüyor. Şermin de afra tafra ile buna itiraz etti. Sabahattin doktor olduğunu ve Gülten ile de bu nedenle görüştüğünü söylüyor. Demir dedikoduyu kimin yaydığını soruyor. Dedikoduyu çıkaranın kim olduğunu gelip söylemesini yoksa hepsini göndereceğini söylüyor. Demir Bey gidince, Saniye ile Gaffur Fadik'i sorguya çekiyor. Dedikoduyu yayanın Fadik olduğunun herkes farkında. Demir yeniden geliyor ve çalışanlardan biri Fadik'in adını veriyor. Fadik af dilemeye çalışsa da Demir onu konaktan kovuyor. Saniye de Demir'den fırça yiyor ve hamile olduğu için onu hoş gördüğünü söylüyor. Hünkar Fadik'i sokağa atmak yerine huylara yolluyor.

GÜLTEN YİNE YALAN SÖYLÜYOR

Gülten, Fekeli ile konuşuyor. Fekeli, Gülten'e istediği kadar o evde kalabileceğini söylüyor. Sonra da Züleyha'nın Yılmaz'ı sevip sevmediğini soruyor. Gülten bir kez daha yalan söylüyor. Odasına ağlayarak söylediği yalanlar için Allah'tan af diliyor. Züleyha, Nihal ile çok iyi anlaşıyor. Züleyha o kadar normal görünüyor ki Hünkar onun mutluluğundan mutlu olduğunu söylüyor.

DEMİR, GÜLTEN'İ İSTİYOR

Gaffur ile Saniye Gülten'in Yılmaz'ın yanında olduğunu bir türlü Demir'e söyleyemiyor. Onu köye gönderdikleri yalanı ortaya çıkmak üzere. Demir, ısrarla Gülten2i getirmelerini istiyor.

HÜNKAR FELEKELİ'Yİ GÖRÜYOR

Hünkar camdan bakarken Fekeli ile göz göze geliyor. Yaşadığı şokla kendi kendine ‘ölmemiş, niye öyle düşünme mi istedi, niye geri döndü' diyor. Şermin, Gülten'in mücevherlerini çaldığını söylüyor. Demir, kuyumcunun bulduğu mücevherlerle hesap sormaya gidince Şermin oyun oynuyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNİN KONUSU NE?

1970’li yıllarda, İstanbul’da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana’da Çukurova’nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCU KADROSUNDA KİM KİMDİR?

Oyuncular: Vahide Perçin (Hünkar Yaman), Uğur Güneş (Yılmaz), Murat Ünalmış (Demir Yaman), Hilal Altınbilek (Züleyha), Bülent Polat (Gaffur), Turgay Aydın (Sabahattin), Selin Yeninci (Saniye), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Genç (Gülten), Polen Emre (Fadik), Mustafa Açılan (Veli) ve Serpil Tamur (Haminne)

Vahide Perçin

Hünkar Yaman

Çukurova’nın en büyük beylerinden biri olan Demir Yaman’ın annesi. Adı gibi hükümran, adı gibi kararlı, dirayetli bir kadın. Oğlu Demir’in sahip olduğu toprakların hanım ağası, ırgatların büyükhanımı. Hünkar Yaman için Demir’den ve Demir’in itibarından daha değerli hiçbir şey yok. Tek dileği soylarının sürmesi ve oğlunun sahip olduğu bu toprakların ileride emin ellere geçmesi. Ama bir gün oğlunun itibarının sarsılmak üzere olduğunu anlar ve çok tehlikeli bir oyun kurar.

Uğur Güneş

Yılmaz Akkaya

İstanbul’un yakışıklı, mütevazı ve iyi yürekli çocuğu, çalışkan bir aşık. Parada pulda şanda şerefte gözü yok. Hayatta en büyük dileği canından çok sevdiği Züleyha’sıyla evlenip mutlu bir yuva kurmak. Ama bir gün hayattan yediği bir darbe ile geleceği de hayalleri de tümüyle değişir. Sevdiği için elini kana bulayan Yılmaz’ın içine düştüğü kaçak hayatı onu hiç beklemediği yollara sürükler.

Murat Ünalmış

Demir Yaman

Büyük bir servetin sahibi. Çukurova’nın en büyüğü, bu bereketli toprakların tek hükümdarı olmayı hedefleyen, bunun için her şeyi yapabilecek kadar hırslı, gözü kara bir adam. Ama babasından kalan bu uçsuz bucaksız toprakları günü gelince miras bırakacağı bir evladı yok. Demir, Züleyha’ya görür görmez aşık olur. Aşk Çukurova’nın bu yakışıklı ve hırslı beyini değiştirebilecek mi? Demir Yaman aşkı ve toprakları için gözünü ne kadar karartacak?

Hilal Altınbilek

Züleyha

Talihin olanca güzelliği verip birazcık şansı ve kısmeti esirgediği, mütevazı, iyi niyetli ama gerektiğinde kararlı, inatçı olabilen, zeki bir genç kız. Parada pulda gözü olmayan Züleyha’nın en büyük hayali Yılmaz’la evlenip yuva kurmak ve mutlu olmak. Ama bir gün üvey abisi Züleyha’nın hayatını mahvedecek bir adım atar. Bu adımla darmadağın olan Züleyha’nın tek çaresi Yılmaz’la birlikte Adana’ya kaçmaktır. Ama kader Züleyha’yı sınamaktan vazgeçmeyecek, onu ölümden daha zor kararlar vermek zorunda bırakacaktır.