Bir Zamanlar Çukurova 17.yeni bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova son 16.bölüm izle ATV’de! Ekranların fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? Bir Zamanlar Çukurova izleme linki haberimizde yer alıyor. Son bölümde Fekeli’nin tek bir çaresi kalıyor. Yamanlar’da sormak. Çiftliği basan Fekeli bir tekme ile kapıyı açıyor. Demir, Hünkar ve Züleyha şaşkınlık içinde ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Fekeli’ye göre Yılmaz’ın kayıp olmasının arkasında Demir var. Eve girince ona bakan meraklı gözlere ‘Tuzak kurdu benim oğluma’ diyor. Hünkar bu iddiayı şiddetle reddediyor. Her zamankisi gibi oğlunu korumaya çalışıyor. Tabi Demir’in her şeyi yapabileceğinin de farkında. Bu yüzden Fekeli gidince oğlunu sorguya çekiyor. Yılmaz’ın kayıp olduğunu öğrenen Züleyha’nın da yüreği yanıyor. Yeni bölümde Çukurova'da kartlar yeniden karılıyor! Yılmaz'ın kendi elleriyle kurduğu Sanayi Odası'nın Başkanı kim olacak? Kuşaklardır Adanalı olan Demir Yaman mı yoksa İstanbul'dan gelen Yılmaz mı? Demir kendi elleriyle kendi kuyusunu mu kazıyor? Züleyha'ya aldığı, konağın dilinden düşmeyen araba, Züleyha'nın kaçış planının bir parçası mı olacak? İşte merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukurova'da kartlar yeniden karılıyor! Yılmaz'ın kendi elleriyle kurduğu Sanayi Odası'nın Başkanı kim olacak? Kuşaklardır Adanalı olan Demir Yaman mı yoksa İstanbul'dan gelen Yılmaz mı? Demir kendi elleriyle kendi kuyusunu mu kazıyor? Züleyha'ya aldığı, konağın dilinden düşmeyen araba, Züleyha'nın kaçış planının bir parçası mı olacak?

Sırlar bir bir ortaya çıkıyor, yer yerinden oynuyor. Kendi kafasına göre iş yapan Gaffur, bunun bedelini nasıl ödeyecek?

Uhuletle ve suhuletle, Yamanların Demir'ini bitirme operasyonlarına devam eden Fekeli ve Yılmaz'ın sıradaki planları ne?

Yeni karşılaşmalar, yine Çukurova'da olayların fitilini ateşleyecek.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 15. BÖLÜM ÖZETİ

Yılmaz, Züleyha’yı eve bırakmak istiyor. Ona hayır diyemeyen Züleyha peşlerindeki Demir’den habersiz arabaya biniyor. Demir deliye dönmüş şekilde Yılmaz’ın arabasını durdurdu. Züleyha’ya aşık iki adam bir kez daha silahlarına sarıldı. Züleyha Demir ve Yılmaz’ın ‘arabada kal’ söylemlerine rağmen kendini dışarı atıyor. Bu manzaraya dayanamayan Züleyha, ‘beni öldürün bitsin bu kavga artık’ diye haykırıyor. Ama Demir ve Yılmaz’ın gözü intikam bürümüş durumda. vE en acı gerçeklerle yüzleşiyorlar.

YILMAZ KAYIP

Yılmaz kayıp. Fekeli adamlarına Yılmaz’ı aramaları için talimat veriyor. Yılmaz ne yollarda ne huğlarda bulunamıyor.

FEKELİ YAMANLAR KONAĞINI BASIYOR

Fekeli’nin tek bir çaresi kalıyor. Yamanlar’da sormak. Çiftliği basan Fekeli bir tekme ile kapıyı açıyor. Demir, Hünkar ve Züleyha şaşkınlık içinde ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Fekeli’ye göre Yılmaz’ın kayıp olmasının arkasında Demir var. Eve girince ona bakan meraklı gözlere ‘Tuzak kurdu benim oğluma’ diyor. Hünkar bu iddiayı şiddetle reddediyor. Her zamankisi gibi oğlunu korumaya çalışıyor. Tabi Demir’in her şeyi yapabileceğinin de farkında. Bu yüzden Fekeli gidince oğlunu sorguya çekiyor. Yılmaz’ın kayıp olduğunu öğrenen Züleyha’nın da yüreği yanıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİ KONUSU

İşçi olan iki kardeş yanlarında manevi kız kardeşleri de alarak şehre yani Adana’ya iyi bir iş bulmak için gelirler. İki kardeş büyük bir çiftlikte mevsimlik işçi olarak çalışmaya başlarlar. Çiftlik sahibi ise manevi kız kardeşlerine aşık olur. Çiftliğin ağası hem aşıktır hemde ölümcül bir hastadır. Bu iki kardeşten gözü açık olan zengin olmanın yolunu bulduğunu düşünür. Aslında gözü açık olan bu kardeş manevi kız kardeşine deliler gibi aşıktır. Kız zengin adam ile evlenir ama gözü açık manevi kardeş gün geçtikçe bu evlilikten rahatsızlık duyacak ve olmadık işlere başvuracaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI :

VAHİDE GÖRDÜM PERÇİN (HÜNKAR) :

Vahide Gördüm Perçin 1965 İzmir doğumludur ve 53 yaşındadır. Dokuz Eylül Üniversitesi mezunudur. Altan Gördüm ile boşanmış ancak yeniden evlenmiştir. Vahide Perçin 2003’te Bir İstanbul Masalı dizisinde Suzan Kozan karakteri ile ilk televizyon deneyimini yaşadı ve tanındı. Sonra ki yıllarda Adını Feriha Koydum dizisinde Zehra Yılmaz, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan karakterini kısa bir süre canlandırmıştı. Asıl büyük çıkışı ilse 2016 yılında Anne dizisi ile yapmıştır. Hünkar güçlü bir kadındır. Kudretidir; meşhur Aladağ Çiftliği’nin sahibidir..

MURAT ÜNALMIŞ (DEMİR)

Murat Ünalmış 1981 Kayseri doğumludur ve 37 yaşındadır. 2011 de Birce Akalay ile evlenmiş ama kısa sürmüştür. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Spor Kulübü’nde basketbol oynamıştır. Murat Ünalmış Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’ mezunudur sonra Akademi İstanbul’da oyunculuk eğitimi almıştır. Son olarak Deli Gönül Mehmet Kadir Hoca’ya Sevda Kuşun Kanadında dizisinde Arif Ünlü’ye Seddülbahir 32 Saat dizisinde ise Mahmut Sabriye hayat vermiştir. Demir Aladağ Çiftliği’nin sahibi Hünkar’ın oğludur. Çiftliğin varisidir. Annesinin yardımcısıdır.

UĞUR GÜNEŞ (YILMAZ)

Uğur Güneş Diriliş Ertuğrul dizisinin Ataşlı oğlanı Tuğtekindir; olmadı İsimsizler dizisinin Kaymakam Fatihidir. Son yıllarda başarısını ispatlamış aranan bir başroldür. 1987 Ankara doğumlu genç oyuncu sadece 31 yaşındadır. Urfalıyam Ezelden dizisinde canlandırdığı Çetin karakteri ile ilk olarak tanınmıştır. Ankara Üniversitesi mezunudur başarılı bir öğrencilik dönemi geçirmiştir. Yılmaz; Züleyha’ya delicesine aşık olan bir adamdır.

HİLAL ALTINBİLEK (ZÜLEYHA YAMAN)

Hilal Altınbilek Karagül dizisinde Özlem karakterine hayat vererek hayatımıza dahil olmuş güzel oyuncudur. Son olarak yine Avşar filmin çektiği Çocuklara Dokunma filminde rol almıştır. İdo Tatlıses ile bir aşk yaşamış ve uzun süre magazin gündemlerini meşgul etmiştir. 1991 yılında İzmir’de doğmuş ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Züleyha Yamanların biricik kızıdır ama imkansız aşk olan Yılmaz’a tutulmuştur.