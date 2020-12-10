10 Aralık 2020 Perşembe 23:25 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 23:25

Bir Zamanlar Çukurova 76 .bölümüyle Perşembe akşamı ATV'de ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova'nın yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölümde neler olacağı merak edildi. Peki Bir Zamanlar Çukurova 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yılmaz ve Züleyha kaçabilecek mi? İşte Bir Zamanlar Çukurova 77. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 77. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova 77. yeni bölüm fragmanına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 77. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ÖZETİ

MÜJGAN OĞLUNUN HAYATINI TEHLİKEYE ATIYOR!

Ne kadar ağlasa da affedilmeyen Müjgan, son çare olarak Züleyha'nın karşısına çıkıp ondan yardım isteyecektir. Züleyha ne kadar vicdanlı davransa da Müjgan'ın kontrolsüz davranışları iki kadını zor bir duruma düşürecek ve Kerem Ali'nin hayatını tehlikeye atar.

ZÜLEYHA, KEREM ALİ VE MÜJGAN'I KURTARABİLECEK Mİ?

Züleyha'ya evladını bir kez görebilmek için yalvaran ve Kerem Ali ile buluşan Müjgan gitme vakti gelince, sözünden döner! Kucağında bebek ile kaçarken, suya kapılan Müjgan, Züleyha'yı hayatının en zor anlarının içine çekecektir! Kerem Ali bir tarafta, Müjgan bir tarafta akıntı ile mücadele ederken, Züleyha yaptığı iyiliğe bin pişman, iki hayatın kaderi ellerinde ne yapacağını şaşırır! O sırada, bilmedikleri şey ise, onları izleyen bir çift göz olduğudur! Demir, Züleyha'nın Yılmaz'la buluşup buluşmadığını öğrenmek için peşine adam takmıştır!

ZÜLEYHA VE YILMAZ SAZLIKTA YİNE BİRLİKTE!

Çiftliğe ilk sığındıklarında ve Hünkar'ın nişanlı olan herkesi evlendirdiğini duyunca, kaçak oldukları ortaya çıkmasın diye kardeşiz diyen Züleyha ve Yılmaz, gece sazlıkta buluşup hasret gidermişti. Yaşanan onca olay, geçen onca zamandan sonra, kaçma planlarının yapmak için yine sazlıkta buluşmaya başlayan iki sevgili, bu kez kesin planlarını hazırlayacaktır.

HÜNKAR GİDELİ 40 GÜN OLDU! FEKELİ SEVDASINI GÖZÜNÜN ÖNÜNE GETİRDİ!

Bir yandan Fekeli bir yandan Demir, Hünkar'ın katilini bulmak için bir yol ararken, her şeyi bilen Gaffur derdini nerelere söyleyeceğini şaşırır. Bu arada zaman geçmiştir ve 40 mevlidi okunacaktır. Fekeli, 40 yıllık sevdasını gözünün önünden ayırmamaya karar vermiştir. Çiftlikte ise mevlit hazırlıklarında yine gerginlik hakim olacaktır. Sevda'nın organizasyona dahil olması, tüm çalışanları rahatsız edecektir! Tüm Çukurova, Hünkar'a dualarıyla veda ederken, gecenin sonunda yaşanacakları kimse bilmemektedir! Adeta Hünkar giderken, onunla birlikte değişen kaderleri de götürmektedir.