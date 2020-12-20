20 Aralık 2020 Pazar 16:54 - Güncelleme: 20 Aralık 2020 Pazar 16:54

Bir Zamanlar Çukurova 78. yeni bölüm fragman yayınlandı. Her bölümü heyecanla izlenenen dizinin yeni bölüm fragmanına Demir'in Yılmaz'a söylediği "Senden çaldığım saadet dolu bir ömür borçluyum sana…" sözleri damga vurdu. Hastanede yatan Yılmaz'dan helallik isteyen Demir, artık onların aşkını kabullendi ve Züleyha'yı özgür bıraktı. İşte Zamanlar Çukurova 78. yeni bölüm fragmanı

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 78. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde; Yılmaz'ı yaptığı kazadan Demir kurtaracak. Fekeli ise artık Demir'i de oğlu olarak ilan etti.

Zamanlar Çukurova 78.yeni bölüm fragmanında Yılmaz, kendisine bir şey olursa Züleyha'yı ve Adnan'ı Demir'e emanet ettiğini açıklarken Demir ise ondan helallik istedi.

Bir Zamanlar Çukurova son bölümünde; Yılmaz ile Züleyha birlikte kaçacakken Müjgan onları fark etmiş ve jandarmaya bildirmişti. Evlerine geri dönen ikili büyük acı çekerken Demir’den Züleyha’ya sürpriz bir hamle gelmiş ve boşanmak istediğini söylemişti.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle Perşembe günü Atv ekranlarında izleyenleriyle buluşacak.