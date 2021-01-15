Bir Zamanlar Çukurova 80. yeni bölüm Fragmanı yayınlandı!

15 Ocak 2021 Cuma 15:32 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 15:32

Bir Zamanlar Çukurova 80. yeni bölüm fragman yayınlandı. Her bölümü heyecanla izlenenen dizinin yeni bölüm fragmanına Demir'in, şirketin yeni hissedarı Ümit'ten etkilendiği görülüyor. Öte yandan Züleyha, konağın yeni hanımı oluyor. Ümitinse bir amacı var gibi görünüyor. Ümit, Züleyha'yı tahtından edecek mi? İşte Zamanlar Çukurova 78. yeni bölüm fragmanı

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 80. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova 80. bölümde; Fikret Fekeli ile Müjgan arasında bir etkileşim olduğu görülüyor.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle Perşembe günü Atv ekranlarında izleyenleriyle buluşacak.

Bir Zamanlar Çukurova son bölümünde; Yılmaz, son nefesini sevdiği kadınla, ömrünü adadığı aşkla verdi! Züleyha tam da kavuştuk derken Yılmaz'ı kaybetti! Kimsenin birbirini teselli edecek sözü kalmamıştır! Demir, Züleyha'yı ayakta tutmaya çalışıp, Çocukları için güçlü olmasını sağlamak için çabalayacaktır. Demir de üzgündür. Ama neyse ki ölmeden önce Yılmaz'la helalleşmiştir.

Bir Zamanlar Çukurova son bölümde; Yıllar önce hem eşini hem evlatlarını kaybeden Fekeli, kısa süre içinde yeniden aynı acılarla sınanmaktadır. Kimsenin onu teselli etmeye gücü yetmez. Yılmaz'ın cenazesini Fikret üstlenir, her şeye o sahip çıkar! Züleyha da, Müjgan da evlatlarıyla cenazenin başında yer alacaktır. Tüm olan bitene Behice bile üzülmüş gibi yapar ama ona pek inanan da yoktur. Cenaze namazında gözyaşları sel olup akarken, özellikle Züleyha ve Fekeli, kalplerinin bir parçasını da o mezara gömerler.