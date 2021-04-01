01 Nisan 2021 Perşembe 23:45 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 23:45

Bir Zamanlar Çukurova 90.bölüm izleyenleri hüzne boğdu. ATV'de ekranlarında Perşembe akşamı yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 90. bölüme Fekeli'nin kalp krizi damga vurdu. Yayınlanan son bölümde; Lütfiye, Fikret'in yapacaklarına engel olmak için Fekeli'yle işbirliği yapar ama bu daha da kötü bir duruma sebep olur. Fekeli'nin kalbi öğrendiklerine dayanamaz ve kriz geçirir. Ali Rahmet (Fekeli) ölecek mi? İşte kaçıranlar için Bir Zamanlar Çukurova 90. son bölüm tek parça izleme linki ve son bölüm özeti.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 90. BÖLÜM FULL İZLE ATV!

Demir, uzun zamandır peşinde olduğu gizli düşmanı ile karşı karşıyadır! Babasının, sahipsiz bir kadına saldırdığını, kadını küçücük bir çocukla birlikte acımasızca sokakta bıraktığını iddia eden düşman Fekeli'nin yeğeni olarak tanıdığı Fikret'tir!

KARDEŞLER KARŞI KARŞIYA: SAVAŞACAKLAR MI BARIŞACAKLAR MI?

Fikret'in yıllardır beklediği karşılaşma, eşit olmayan şartlarda gerçekleşmiştir ama nihayetinde karşı karşıya olan iki kardeştir. Damarlarında aynı kan akan ve birbirinden ölesiye nefret eden iki genç adam, şimdi kozlarını ölesiye paylaşacaktır. Üstelik hesaplaşma, Fikret'in yıllardır her gün hatırladığı o yağmurlu geceden başlayacaktır.

FEKELİ'NİN KALBİ BİR KEZ DAHA KIRILIYOR! HAYATA BİR KEZ DAHA KÜSÜYOR!

Hem Fekeli'ye destek olmaya, hem Fikret'i hayatla ve geçmişiyle barıştırmaya gelen Lütfiye, bir kez daha ortalığı sakinleştirmeye çalışır. Ancak Fikret'in kırılan çocuk kalbinin, yetişkin bir adam olarak onarılması çok zordur.

Fikret bir kez daha tehlikeli bir oyunun içine girer. Onu takip eden Lütfiye, duruma müdahale etmek için Fekeli'yle işbirliği yapar ama bu daha da onarılamaz bir duruma sebep olur. Fekeli'nin kalbi öğrendiklerine dayanamaz!

ÜMİT VE MÜJGAN SIRLARINI SAKLAYARAK SIRDAŞ OLUYOR

Müjgan, Sevda'nın bir şeylerden şüphelendiğini anlamıştır. Ümit ile sohbet ederken bunu söyler ama Ümit geçiştirir. Müjgan, Fikret ile ilgili öğrendiklerini anlatmak ister ama son anda susar. Ümit'in zaten bildiğinden habersizdir. Ümit de, Demir ile neden ilgilenmeye başladığı gerçeğini söylemez ama bu konuda konuşabildiği birinin olması hoşuna gider.

FADİK VE RAŞİT'E ŞERMİN'DEN NİŞAN HEDİYESİ

Fadik, nikâh günü için Raşit'i sıkıştırırken; konağa gelen Şermin, bunu duyunca aklına bir fikir gelir. İkisini alıp, nişan fotoğrafı seçmeye çarşıya götürür. Fadik, hayatının en mutlu günlerinden birini yaşarken, çarşıda Lütfiye ile karşılaşmaları da Şermin'e güzel bir hediye olur. Şermin, şehrin yeni siması ile hızla kaynaşacaktır!