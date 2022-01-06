Bir Zamanlar Çukurova bu hafta yok mu? Bir Zamanlar Çukurova 120. yeni bölüm ne zaman? Atv yayın akışı

6 Ocak 2022 Perşembe 17:33 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 17:33

Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın bu akşam yayınlanmaması hayranlarını üzdü. Yılbaşı tatili nedeniyle diziler ekranlara ara verdi. Geçtiğimiz hafta da ekrana gelmeyen Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova bu hafta yok mu, neden yok? Bir Zamanlar Çukurova 120. yeni bölüm ne zaman? İşte yeni bölüm tarihi

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU HAFTA YOK MU, NEDEN YAYINLANMADI?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin bu hafta yayınlanmayacağı belli oldu. Birçok dizinin ekranlara ara vermesinden dolayı Bir Zamanlar Çukurova da izleyenlerinden bir süreliğine ayrı kalacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 120. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta yayınlanması beklen yeni bölümü 20 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelecek.

Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova setinde çıkan koronavirüs vakası nedeniyle dizi bir süreliğine ekranlardan uzak kalacak.

ATV YAYIN AKIŞI

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Çin Seddi - Yabancı Sinema

22: 00 El Royal'de Zor Zamanlar TV'de ilk - Yabancı Sinema

00: 40 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

02: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

04: 15 Bir Zamanlar Çukurova

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 120. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova'nın 120. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanının önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.

Yapımcılığını Timur Savcı & Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyor.

Başrollerinde; İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hilal Altınbilek, Hülya Darcan, Bülent Polat, Serpil Tamur, Sibel Taşçıoğlu, Selin Yeninci, Selin Genç, Aras Şenol, Polen Emre ve Erkan Bektaş gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova her perşembe Atv'de.