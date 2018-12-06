Bir Zamanlar Çukurova dizisi 14.yeni bölüm fragmanı | Zamanlar Çukurova son 13.bölüm Atv izleme linki

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 14.BÖLÜM FRAGMANI

Bir Zamanlar Çukurova 14.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

Bir Zamanlar Çukurova her Perşembe 20.00'de atv'de!

BİR ZAMANLAR ÇUKORAVA 13.BÖLÜM ÖZETİ

"Öyle bir söz söyleyeceksin ki ya yaşatacaksın ya öldüreceksin!"

Züleyha ve Yılmaz'ın büyük buluşması, Demir'in tehditlerine boyun eğecek mi?

Yüzleştiği acı gerçeklerden sonra, 'Hayallerimiz vardı, çocuğumuz olacaktı' diyerek acı çeken Yılmaz, intikam ateşini yeniden harlıyor!

Fekeli'nin öldüğünü sanan Hünkar, onu karşısında görünce çok şaşırıyor.

Bu büyük karşılaşma, büyük sürprizleri de beraberinde getirecek. Yeni bölümde patlayan saatli bombanın ise, kimlerin hayatını karartacağı büyük merak konusu…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 12.BÖLÜM ÖZETİ

Demir'in öfkesi

Bir Zamanlar Çukurova son bölümünde; 1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 13.BÖLÜM FRAGMANI

Geçtiğimiz haftalarda, Yılmaz ve Demir'in büyük yüzleşmesi, Hünkar'ın canını yaktı. Yılmaz'ın vurduğu Hünkar, yaşayacak mı? Annesi olmadan yolunu şaşıracağını söyleyen Demir'in, Yılmaz'dan alacağı intikam çok acı olacak! İkilinin öfkesi, artık daha tehlikeli bir hal almaya başladı. Züleyha nereye gidiyor? Adnan bebeği alıp yola koyulan Züleyha'yı, yeni bölümde çok daha büyük yüzleşmeler bekliyor. Hünkar'ın vurulduğunu duyan Fekeli, mantığıyla mı yoksa duygularıyla mı hareket edecek?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİ OYUNCULARI

Oyuncular: Vahide Perçin (Hünkar Yaman), Uğur Güneş (Yılmaz), Murat Ünalmış (Demir Yaman), Hilal Altınbilek (Züleyha), Bülent Polat (Gaffur), Turgay Aydın (Sabahattin), Selin Yeninci (Saniye), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Genç (Gülten), Polen Emre (Fadik), Mustafa Açılan (Veli) ve Serpil Tamur (Haminne) ve Kerem Alışık (Fekeli)

VAHİDE PERÇİN KİMDİR?

Vahide Perçin (Hünkar Yaman)

Çukurova'nın en büyük beylerinden biri olan Demir Yaman'ın annesi. Adı gibi hükümran, adı gibi kararlı, dirayetli bir kadın. Oğlu Demir'in sahip olduğu toprakların hanım ağası, ırgatların büyükhanımı. Hünkar Yaman için Demir'den ve Demir'in itibarından daha değerli hiçbir şey yok. Tek dileği soylarının sürmesi ve oğlunun sahip olduğu bu toprakların ileride emin ellere geçmesi. Ama bir gün oğlunun itibarının sarsılmak üzere olduğunu anlar ve çok tehlikeli bir oyun kurar.

UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?

Uğur Güneş (Yılmaz Akkaya)

İstanbul'un yakışıklı, mütevazı ve iyi yürekli çocuğu, çalışkan bir aşık. Parada pulda şanda şerefte gözü yok. Hayatta en büyük dileği canından çok sevdiği Züleyha'sıyla evlenip mutlu bir yuva kurmak. Ama bir gün hayattan yediği bir darbe ile geleceği de hayalleri de tümüyle değişir. Sevdiği için elini kana bulayan Yılmaz'ın içine düştüğü kaçak hayatı onu hiç beklemediği yollara sürükler. Aşkı için her şeyi göze alan Yılmaz kaderine hükmedebilecek mi?

MURAT ÜNALMIŞ KİMDİR?

Murat Ünalmış (Demir Yaman)

Büyük bir servetin sahibi. Çukurova'nın en büyüğü, bu bereketli toprakların tek hükümdarı olmayı hedefleyen, bunun için her şeyi yapabilecek kadar hırslı, gözü kara bir adam. Ama babasından kalan bu uçsuz bucaksız toprakları günü gelince miras bırakacağı bir evladı yok. Demir, Züleyha'ya görür görmez aşık olur. Aşk Çukurova'nın bu yakışıklı ve hırslı beyini değiştirebilecek mi? Demir Yaman aşkı ve toprakları için gözünü ne kadar karartacak?

HALİL ALTINBİLEK KİMDİR?

Hilal Altınbilek (Züleyha)

Talihin olanca güzelliği verip birazcık şansı ve kısmeti esirgediği, mütevazı, iyi niyetli ama gerektiğinde kararlı, inatçı olabilen, zeki bir genç kız. Parada pulda gözü olmayan Züleyha'nın en büyük hayali Yılmaz'la evlenip yuva kurmak ve mutlu olmak. Ama bir gün üvey abisi Züleyha'nın hayatını mahvedecek bir adım atar. Bu adımla darmadağın olan Züleyha'nın tek çaresi Yılmaz'la birlikte Adana'ya kaçmaktır. Ama kader Züleyha'yı sınamaktan vazgeçmeyecek, onu ölümden daha zor kararlar vermek zorunda bırakacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GENEL HİKAYESİ NEDİR?

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.