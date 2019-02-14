Bir zamanlar Çukurova dizisi 21.yeni bölüm fragmanı yayında mı (Bir zamanlar Çukurova son 20.bölüm Atv izleme linki)

Bir zamanlar Çukurova 21.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir zamanlar Çukurova 20.son bölümünde neler yaşandı? dizi izleyicisi tarafından araştırılıyor. Tüm gerçekleri öğrenen felekeli bu yaşanan olaylar karşısında ne yapacaktır. Demir jandarmalar tarafından tutuklanır.Demir yaptıkları'nın cezası'nı tutuklanarak öder. Ne demiş büyüklerimiz alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Hani derler ya büyüklerimiz insan yaşattığını yaşamadan ölmez miş diye. 21.bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor dizi de heyecan dorukta işte en güncel gelişmeler..

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 20.BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

"Yamanlar bitti, Yamanlar kalmadı..."



Bir zamanlar Çukurova dizisi 20.bölümünde; Çukurova'da tüm oyunlar ortaya mı çıkıyor? Fekeli ve Demir'in Yamanlar konağındaki karşılaşması tüm kirli çamaşırları ortaya dökecek olayları başlatıyor! Jandarma, Demir'i tutuklamaya gelince, tüm sorular tekrar ortaya çıkıyor! Hünkar, ilk kez oğluna şüphe ile bakmaya başlıyor. Gaffur, Demir ile yaptığı işbirliğini Hünkar'a itiraf edebilecek mi? Hünkar, oğlunun karıştığı diğer olayları öğrenecek mi? Fekeli'nin masum olabileceği şüphesi iyice içini kemiren Hünkar, bir kez daha 20 yıllık sırrın kalan tek şahidi Ali Rıza'nın peşine düşecektir!

Züleyha tam vazgeçtim derken, içini dağlayan kıskançlık ateşi ile yine karışır! Dertleşmek için Sabahttin'e gider ama işler karışır! Evde oğlu hastalanır ve bu bir dizi karışıklığa daha yol açar! Yılmaz ve Şermin arasındaki alışveriş nelere mal olacak? Züleyha, bir kez daha kaçmayı mı deneyecek? Hünkar ve Fekeli 20 yıllık hesaplarını ortaya dökebilecek mi? Demir, masum mu yoksa tutuklanacak mı? Çukurova'da deyim yerindeyse kuşaklardır hüküm süren Yamanlar'ın sonu mu geliyor?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 19.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukurova'da sesler yükseliyor!



Bir zamanlar Çukurova 19.son bölümünde; Çukurova'da sesler yükseliyor! Gizlediği sırların ağırlığıyla sessiz kalanlar, gerçekleri haykırıyor, yer yerinden oynuyor. Züleyha'nın Demir'e "Karısını elinden aldığın bir şoför parçasının, buraya, Çukurova'ya bey olmasını hazmedemiyorsun" cümlesi hangi felakete gebe? Kimsenin duymasını istemediği bu gerçeği, Züleyha'dan duyan Demir Yaman kime silah çekecek? Yılmaz'la Müjgan'ın yakınlaşması kimlerin canını yakıyor? "Başımı öne eğmem acım içime aksın diyedir. Acımın bütün çığlıklarını kalbimde sakladım ben" diyen Fekeli yıllardır kapalı kapılar ardında kalan gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçiyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 20.BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 20.BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNİN KONUSU NE?



1970’li yıllarda, İstanbul’da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana’da Çukurova’nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCU KADROSUNDA KİM KİMDİR?



Oyuncular: Vahide Perçin (Hünkar Yaman), Uğur Güneş (Yılmaz), Murat Ünalmış (Demir Yaman), Hilal Altınbilek (Züleyha), Bülent Polat (Gaffur), Turgay Aydın (Sabahattin), Selin Yeninci (Saniye), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Genç (Gülten), Polen Emre (Fadik), Mustafa Açılan (Veli) ve Serpil Tamur (Haminne)





Vahide Perçin

Hünkar Yaman

Çukurova’nın en büyük beylerinden biri olan Demir Yaman’ın annesi. Adı gibi hükümran, adı gibi kararlı, dirayetli bir kadın. Oğlu Demir’in sahip olduğu toprakların hanım ağası, ırgatların büyükhanımı. Hünkar Yaman için Demir’den ve Demir’in itibarından daha değerli hiçbir şey yok. Tek dileği soylarının sürmesi ve oğlunun sahip olduğu bu toprakların ileride emin ellere geçmesi. Ama bir gün oğlunun itibarının sarsılmak üzere olduğunu anlar ve çok tehlikeli bir oyun kurar.



Uğur Güneş

Yılmaz Akkaya

İstanbul’un yakışıklı, mütevazı ve iyi yürekli çocuğu, çalışkan bir aşık. Parada pulda şanda şerefte gözü yok. Hayatta en büyük dileği canından çok sevdiği Züleyha’sıyla evlenip mutlu bir yuva kurmak. Ama bir gün hayattan yediği bir darbe ile geleceği de hayalleri de tümüyle değişir. Sevdiği için elini kana bulayan Yılmaz’ın içine düştüğü kaçak hayatı onu hiç beklemediği yollara sürükler.



Murat Ünalmış

Demir Yaman

Büyük bir servetin sahibi. Çukurova’nın en büyüğü, bu bereketli toprakların tek hükümdarı olmayı hedefleyen, bunun için her şeyi yapabilecek kadar hırslı, gözü kara bir adam. Ama babasından kalan bu uçsuz bucaksız toprakları günü gelince miras bırakacağı bir evladı yok. Demir, Züleyha’ya görür görmez aşık olur. Aşk Çukurova’nın bu yakışıklı ve hırslı beyini değiştirebilecek mi? Demir Yaman aşkı ve toprakları için gözünü ne kadar karartacak?



Hilal Altınbilek

Züleyha

Talihin olanca güzelliği verip birazcık şansı ve kısmeti esirgediği, mütevazı, iyi niyetli ama gerektiğinde kararlı, inatçı olabilen, zeki bir genç kız. Parada pulda gözü olmayan Züleyha’nın en büyük hayali Yılmaz’la evlenip yuva kurmak ve mutlu olmak. Ama bir gün üvey abisi Züleyha’nın hayatını mahvedecek bir adım atar. Bu adımla darmadağın olan Züleyha’nın tek çaresi Yılmaz’la birlikte Adana’ya kaçmaktır. Ama kader Züleyha’yı sınamaktan vazgeçmeyecek, onu ölümden daha zor kararlar vermek zorunda bırakacaktır.