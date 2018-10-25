Bir Zamanlar Çukurova dizisi izle 8.yeni bölüm fragmanı | Bir Zamanlar Çukurova son 7.bölüm Atv izle

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 8.yeni bölüm fragmanı izleyici tarafından araştırılırken 25 Ekim Perşembe akşamı yayına giren Bir Zamanlar Çukurova 7.son bölüm Atv'de izleyiciyi ekrana kilitledi. Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izleme linki çekim yaptığı yer oyuncu kadrosu ve hikayesi dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. Bir Zamanlar Çukurova 8.yeni bölüm fragmanı görüntüleri ve Bir Zamanlar Çukurova 7.son bölüm izleyiciyle buluşuyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 7.son bölümünde; Yılmaz ve Fekeli taşları yerinden oynatmaya geliyor! Şermin ve Saniye'nin korkunç planı yüzünden acilen doğuma alınan Züleyha, oğlunun ilk çığlığıyla dünyaya tutunuyor. Züleyha ve oğlu ile artık 'masal gibi bir hayat' yaşayacaklarını umut eden Demir'i ise tatsız bir sürpriz bekliyor. İntikam ateşiyle yanan Yılmaz artık yalnız değil. Yanında hikayenin tüm seyrini değiştirecek olan Fekeli de var. Detaylar star.com.tr'de.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 8.BÖLÜM FRAGMANI

Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bir Zamanlar Çukurova 8. yeni bölüm fragmanı yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 7.BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 7.BÖLÜM ÖZETİ

"Birlikte masal gibi bir hayat yaşayacağız!"



'Bir Zamanlar Çukurova'da kartlar yeniden karılıyor, Yılmaz ve Fekeli taşları yerinden oynatmaya geliyor! Şermin ve Saniye'nin korkunç planı yüzünden acilen doğuma alınan Züleyha, oğlunun ilk çığlığıyla dünyaya tutunuyor. Züleyha ve oğlu ile artık 'masal gibi bir hayat' yaşayacaklarını umut eden Demir'i ise tatsız bir sürpriz bekliyor. İntikam ateşiyle yanan Yılmaz artık yalnız değil. Yanında hikayenin tüm seyrini değiştirecek olan Fekeli de var. Peki, Fekeli'nin döndüğünü gören Hünkar nasıl bir önlem alacak?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?



Adana'da, Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasında kurulan dev platoda, 1970'lerden bugüne uzanan bir hikâye hayat buluyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNİN KONUSU NE?



1970’li yıllarda, İstanbul’da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana’da Çukurova’nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCU KADROSUNDA KİM KİMDİR?



Oyuncular: Vahide Perçin (Hünkar Yaman), Uğur Güneş (Yılmaz), Murat Ünalmış (Demir Yaman), Hilal Altınbilek (Züleyha), Bülent Polat (Gaffur), Turgay Aydın (Sabahattin), Selin Yeninci (Saniye), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Genç (Gülten), Polen Emre (Fadik), Mustafa Açılan (Veli) ve Serpil Tamur (Haminne)

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİ OYUNCULARI



VAHİDE PERÇİN



Vahide Perçin, tiyatro ve sinema oyuncusudur. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü\'nden mezun olmuş, daha sonra Ankara Sanat Tiyatrosu\'da çalışmaya başlamıştır. Şu anda ise sanat çalışmalarına İstanbul\'da devam etmektedir.



Kendisi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile 1991-2013 yılları arasında evli kalan sanatçı 1994 doğumlu Alize adlı bir kız çocuk annesidir.



MURAT ÜNALMIŞ



Murat Ünalmış, Kayseri'de doğup büyüdü. Ortaokul döneminin ardından İstanbul'a geldi. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Kulübü'nde basketbol oynadı. Sonra Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite eğitiminden sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk eğitimi aldı. Bu eğitim sürecinin paralelinde; Hayat Bağları, Sınırlı Aşk, Kurşun Yarası dizilerinde ve "Üç Kadın", "Deli Duran", "Sen Ne Dilersen" adlı sinema filmlerinde rol aldı. Yer Gök Aşk dizisinde Yusuf karakterini canlandırdı.



2011-2012 arasında 1.5 yıl süreyle oyuncu Birce Akalay ile evli kalmıştır.







UĞUR GÜNEŞ



Uğur Güneş 1987 senesinde Ankara'da hayata gözlerini açtı. Ankara'da büyüyen Uğur Güneş ilk olarak eğitim hayatına başladı ve almış olduğu eğitimlerin beraberinde oyunculuk mesleğine de adım attı. Ankara Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezun olan Uğur Güneş ilk olarak 2011 senesinde Yeniden Başla isimli dizide deneyim sahibi oldu.



Uğur Güneş daha sonra oyunculuk hayatını "Benim İçin Üzülme" isimli diziyle devam etti. Uğur Güneş 2 sezon boyunca bu dizi içerisinde adını çokça kez duyurdu.



Uğur Güneş Tamam Mıyız isimli dizide de yer aldıktan sonra en fazla sevilen diziler içerisinde yer alan Diriliş Ertuğrul dizisiyle ismini duyurdu. 2014 senesinde başlayan dizi ilk sezonundan itibaren çok fazla rağbet gördü. Uğur Güneş aynı sene içerisinde Urfalıyam Ezelden ve İsimsizler dizileri çerisinde de yer aldı.



HİLAL ALTINBİLEK



İzmir'de doğan Altınbilek, lise yıllarında ve sonrasında oyunculuk eğitimi gördü. İlk olarak Derin Sular dizisiyle oyunculuğa başlayan Altınbilek, daha sonra Karagül dizisinde Özlem karakterini canlandırdı.

